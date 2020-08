CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 27.8.2020 KLO 10

Cargoteciin kuuluva MacGregor sai merkittävän tilauksen toiminnan kannalta keskeisestä järjestelmästä OHT:n Alfa Lift -alukseen, jota käytetään tuulivoimaloiden perustusten asennuksissa. Alus rakennetaan China Merchants Heavy Industry -telakalla Jiangsussa Kiinassa.



Kyseessä on MacGregorin kaikkien aikojen suurin yksittäistä alusta koskeva tilaus. Se on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Tuulivoimaloiden perustusten asennuksissa käytettävä järjestelmä toimitetaan vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.



Toimitus sisältää tuulivoimalan perustusten nostamiseen, siirtämiseen ja kuljettamiseen liittyvän järjestelmän suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen. Järjestelmä on tärkeässä roolissa perustusten asennuksessa, jossa käytetään kääntäjää ja aluksen liikkeitä kompensoivaa tarttujaa.



Tarttuja on tiiviissä yhteydessä aluksen dynaamiseen asemointi- ja valvontajärjestelmään integroituna ratkaisuna, jonka MacGregor ja Kongsberg Maritime ovat yhdessä kehittäneet. Yhtiöt uskovat, että automatisoitujen ratkaisujen avulla voidaan parantaa asennustyön turvallisuutta, tuottavuutta ja johdonmukaisuutta, mikä tuottaa merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä.



Alfa Liftin odotetaan valmistuvan vuonna 2021, ja siitä tulee maailman suurin tuulivoimaloiden perustusten asentamiseen räätälöity alus. Siihen tulee 3000 tonnin päänosturi ja yli 10000 neliömetrin laajuinen älykansi, joka mahdollistaa jopa 14 XL-perustuksen kuljettamisen ja asentamisen yhdellä kuljetuksella. Aluksen pääkansi voidaan laskea 14,66 metrin syvyyteen.



"OHT on sitoutunut jatkuvasti kehittämään merellä toimiviin tuulivoimaloihin liittyviä teknologioita. Näiden avulla vaativatkin tehtävät voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Ratkaisu perustusten asentamiseen syntyi yhdistämällä osaamisemme ja kokemuksemme markkinan haasteiden ratkaisemiseksi ja alustemme parhaan mahdollisen toimintakyvyn saavuttamiseksi”, sanoo Torgeir E. Ramstad, Chief Executive Officer, OHT. “Kun pyydämme MacGregoria ratkaisemaan toiminnallisia haasteitamme meriolosuhteissa, he tarjoavat meille yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa aina erinomaista teknistä ymmärrystä ja vastaavat nopeasti. Olemme hyvin iloisia siitä, että voimme yhdessä työskennellä jännittävässä Alfa Lift -projektissa."



“Läheisessä yhteistyössä MacGregorin kanssa olemme kehittäneet innovatiivisen ratkaisun, joka parantaa perustusten asentamiseen käytettävien alusten tehokkuutta. Parannus saavutetaan korvaamalla pitkät väliaikaiset kiinnitysprosessit täysin dynaamisella asemoinnilla yhdessä integroidun opastusjärjestelmän ja hydraulisen kehysmekanismin kanssa”, kertoo Gunnar Thorsen, SVP Business Concepts, Kongsberg Maritime AS.



"On hienoa päästä toimittamaan tämä kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeä järjestelmä Alfa Lift -alukseen”, toteaa Leif Byström, Head of the Offshore Solutions Division, MacGregor. “Olemme tehneet tiiviisti töitä useiden vuosien ajan kehittääksemme huippuluokan ratkaisun, joka tarjoaa alan tarkimman asennusmenetelmän kaikille perustustyypeille. Arvostamme ahkeraa ponnistelua ja hienoa yhteistyötä OHT:n, Kongsberg Maritimen ja MacGregorin tiimien kesken, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi.”



“Olemme investoineet ja hyödyntäneet laajaa tietämystämme offshore-teknologioista mahdollistamaan uusiutuvan energian etenemistä. OHT:n kanssa tekemämme Alfa Lift -sopimus on erinomainen esimerkki siitä, miten näitä edistyksellisiä teknologioita voidaan hyödyntää. Arvostan OHT:n luottamusta MacGregoriin ja haluan antaa tunnustusta yritysten välisestä yhteistyöstä, joka on johtanut innovatiivisen ratkaisun kehittämiseen perustusten asentamiseen”, sanoo Michel van Roozendaal, President, MacGregor.





Lisätietoja:



Leif Byström, Head of Offshore Solutions Division, MacGregor

Puh. +46 70 674 3022, leif.bystrom@macgregor.com



Robin Thuillier, Director, Communications, MacGregor

Puh. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com



MacGregor on älykkään merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahvat MacGregor-, Hatlapa-, NMF-, Porsgrunn-, Pusnes-, Rapp-, Triplex- ja TTS-tuotteet, -palvelut ja -ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävän kehityksen koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi





