August 28, 2020 04:00 ET

Polttoainetehokas Kalmar SmartPower on ensimmäinen askel kohti ekotehokkaampaa lastinkäsittelyä.

Phnom Penh Autonomous Portin (PPAP) LM17-terminaalissa on jo käytössä Kalmarin mobiilipukkinostureita ja konttikurottajia.

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut neljän Kalmar SmartPower -mobiilipukkinosturin toimittamisesta Phnom Penh Autonomous Portin (PPAP) LM17-konttiterminaaliin Kambodzassa. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tilauskantaan, ja toimitus on sovittu vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle.

PPAP:n LM17-konttiterminaali sijaitsee Kandalin provinssissa. LM17 on aloittanut toimintansa tammikuussa 2013 ja se tarjoaa palveluita konttien sekä tavanomaisen rahdin käsittelyyn. Sataman vuosittainen kontinkäsittelykapasiteetti on 150 000 TEU:ta. LM17-terminaaliin toimitettavat neljä uutta Kalmar-nosturia ovat osa asiakkaan laajennusohjelmaa, joka tähtää terminaalin kapasiteetin kaksinkertaistamiseen yhtiön kasvusuunnitelmien tukena. Asiakkaan terminaalissa on jo käytössä Kalmarin mobiilipukkinostureita ja konttikurottajia.

Kalmar SmartPower -mobiilipukkinosturi auttaa terminaaleja ekotehokkuutensa parantamisessa. Nosturi kuluttaa merkittävästi pienemmän dieselmoottorinsa ja älykkään tehonhallintajärjestelmänsä ansiosta jopa 10 litraa vähemmän polttoainetta tunnissa kuin useimmat markkinoiden diesel-käyttöisistä mobiilipukkinostureista. Edistyneen rakenteensa ansiosta Kalmar SmartPower -mobiilipukkinosturi on kevyempi ja siinä on vähemmän komponentteja. Siksi se tarjoaa asiakkaille korkeamman hyötysuhteen, alhaisemman vikaantumistiheyden, vähemmän seisonta-aikaa sekä pienemmän huollontarpeen. Nosturi tarjoaakin tyypilliseen kontinkäsittelyyn täydellisen tasapainon tuottavuuden ja kustannustehokkuuden välillä.

H.E. Bavy Hei, Chairman & CEO, PPAP: “Vahva suhteemme Kalmariin juontaa juurensa LM17-terminaalin toiminnan alkuvaiheisiin. Kalmar-tiimin loistava tuki ja Kalmarin tehokkaat laitteet saivat meidät valitsemaan heidät laajennusprojektimme nosturitoimittajaksi.”

Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian alue, Kalmar: “Olemme iloisia voidessamme saada lisää jalansijaa mobiilipukkinostureillemme kaakkois-Aasiassa. On myös hienoa jatkaa yhteistyötä PPAP:n kanssa ja tukea heitä kunnianhimoisissa kasvutavoitteissa. Polttoainetehokas Kalmar SmartPower on ensimmäinen askel kohti ekotehokkaampaa lastinkäsittelyä. SmartPower-mobiilipukkinosturi voi vähentää asiakkaan vuosittaista polttoaineen kulutusta jopa puolella tavanomaisiin diesel-laitteisiin verrattuna.”

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

