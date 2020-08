August 28, 2020 04:20 ET

Bestyrelsen for Kapitalforeningen SDG Invest har den 27. august 2020 godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2020 for foreningen.



Afkastet for halvåret var -3,06%. I betragtning af markedsforholdene og udviklingen i relevante benchmark finder bestyrelsen resultatet tilfredsstillende.





Rapporten findes vedhæftet denne meddelelse.





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stockrate Forvaltning A/S på 38 33 81 81.





