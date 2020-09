Scandinavian Investment Group A/S

August 31, 2020 02:00 ET

August 31, 2020 02:00 ET

Som annonceret i selskabsmeddelelse 32/2020 gennemførte SIG et aktietilbagekøbsprogram i perioden 21. august til og med 28. august, hvor selskabet ønskede at tilbagekøbe maksimalt 2.912.518 aktier til kurs 1,72 DKK svarende til maksimalt 5,44% af selskabets aktiekapital og et maksimalt beløb på 5.009.530 DKK.

Resultat af det eksisterende tilbagekøbsprogram

Resultatet er, at SIG samlet har fået tilsagn på i alt 2.578.164 aktier svarende til en købspris DKK 4.434.442,08. Efter tilbagekøbet ejer SIG samlet 5.022.296 aktier, ud af det samlede antal som udgør 53.566.497 aktier, svarende til 9,38 % af den samlede aktiekapital.

Nyt aktietilbagekøbsprogram:

Bestyrelsen har i forlængelse af det afsluttede tilbagekøbsprogram besluttet at gennemføre et nyt aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelsen af 23. april 2019.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 31. august 2020 til og med den 9. november 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til maksimalt 15 % af aktiekapitalen i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Pr. 31. august 2020 besidder Selskabet 5.022.296 aktierl.

Betingelser for tilbagekøbsprogrammet:

Formålet med aktietilbagekøbet er at opfylde eventuelle forpligtelser som følge af aktieoptionsprogrammer til insiderne i Selskabet samt for at optimere den nuværende kapitalstruktur.

Selskabet har udpeget ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og lead manager for aktietilbagekøbet, som uafhængigt af og uden indflydelse fra Selskabet træffer sine handelsbeslutninger og eksekverer aktietilbagekøbet inden for de offentliggjorte rammer.

Aktietilbagekøbet er begrænset til en maksimal værdi på optil 15% af aktiekapitalen, dog giver generalforsamlingsbemyndigelsen mulighed for at eje op til 25% af egne aktier.

Det maksimale antal aktier, der kan erhverves udgør 3.012.679 aktier á nominelt 0,5 kr. eller multipla heraf.

Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen A/S på handelstidspunktet.

Der kan ikke på en enkelt handelsdag købes mere end 25 % af den gennemsnitlige volumen af Selskabets aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen A/S de foregående 20 handelsdage.

Selskabet vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen A/S og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi (den vejede gennemsnitskurs pr. dag og pr. markedsplads).

Vedhæftet den ugentlige meddelelse, vil transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet ligeledes blive præsenteret i en detaljeret form, i overensstemmelse med EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014

Selskabet forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt, efter meddelelse herom via Nasdaq Copenhagen A/S, at suspendere eller indstille aktietilbagekøbsprogrammet.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftet fil