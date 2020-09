Scandinavian Investment Group A/S

August 31, 2020 02:01 ET

August 31, 2020 02:01 ET

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30 oplyses det hermed, at Scandinavian Investment Group A/S efter aktietilbagekøbet har en beholdning af egne aktier på 5.022.296, hvilket svarer til 9,38 % af den samlede aktiekapital i Scandinavian Invetment Group A/S.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftet fil