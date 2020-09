København Ø, Aug. 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --





Bestyrelsen i ovennævnte forening har den 31. august 2020 oprettet fusionsplaner vedrørende fusion af følgende afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest (CVR-nr. 26 22 00 92):

afdeling Basis Globale Aktier KL (SE-nr. 33 13 39 36) og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL (SE-nr. 41 09 29 39), samt afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL (SE-nr. 33 13 39 44) og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL (SE-nr. 41 09 30 05).

Afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL er ophørende afdelinger og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL er fortsættende afdelinger.

Desuden har bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL (de ophørende afdelinger) udarbejdet fusionsredegørelser, der supplerer fusionsplanerne.

Fusionerne er betinget af, at de vedtages på ekstraordinær generalforsamling i de ophørende afdelinger, samt af at fusionerne efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 2. september 2020 vil der på Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Basis Globale Aktier Akk. KLs (de ophørende afdelinger) kontor på Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, i overensstemmelse med § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS, være fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

Fusionsplaner;

Fusionsredegørelser for de ophørende afdelinger;

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling;

Seneste halvårsrapport for de ophørende og de fortsættende afdelinger.

Dokumenterne vil ligeledes fra den 2. september 2020 være at finde på www.bankinvest.dk.

Centrale investorinformationer for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL (de ophørende afdelinger) er blevet opdateret med et afsnit vedrørende ovennævnte fusioner. Centrale investorinformationer for både de ophørende og fortsættende afdelinger kan downloades fra www.bankinvest.dk.

København, den 31. august 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Basis Globale Aktier KL, afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL, afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL