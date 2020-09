Brødrene A. & O. Johansen A/S

August 31, 2020 07:18 ET

Meddelelse nr. 9 – 2020 til Nasdaq Copenhagen



2020.08.31

Ledende medarbejderes transaktioner

Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Brødrene A & O Johansen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Brødrene A & O Johansen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne a) Navn HCE Invest, Virum ApS 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Nærtstående til bestyrelsesformand Henning Dyremose b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brødrene A & O Johansen A/S b) LEI-kode 5299004B6ZEGVCR9ZR75 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode Præferenceaktier

DK0060803831 b) Transaktionens art Køb c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)

DKK 558,00 447 stk. d) Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde

- Pris N/A e) Dato for transaktionen 2020.08.31 f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen

Brødrene A & O Johansen A/S

Rørvang 3

2620 Albertslund

Telefon: 70 28 00 00





