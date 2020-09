Lyon, le 1er septembre 2020 – Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce aujourd’hui qu’il a été nommé « Key Solution Provider » par le cabinet de recherche et de conseil Ardent Partners pour sa solution Procure-to-Pay (P2P). Ce dernier reconnaît que dans son secteur, Esker est très bien placé pour impacter significativement le domaine de la finance et des achats au cours de la décennie à venir.



Agile et conçue pour automatiser les échanges stratégiques avec les fournisseurs, la solution de digitalisation du processus P2P en mode Cloud d’Esker offre aux entreprises une vue à 360° sur l’ensemble des documents et des informations fournisseurs. La plateforme d’automatisation contribue en outre à réduire les tâches manuelles des équipes, à minimiser les risques et à réaliser davantage d’économies.



« C’est tout naturellement qu’Esker a été identifié comme « Key Solution Provider » dans cette première édition 2020. Nous les avons retenus pour leur solution globale, dotée de graphiques puissants et d’une interface utilisateur limpide, au service de la réussite et de la transformation numérique de ses clients. » Bob Cohen, Vice-président de la recherche chez Ardent Partners.



Décerné pour la première fois en 2020, le prix « Key Solution Provider » récompense les principaux fournisseurs dans les domaines suivants : factures fournisseurs, P2P, sourcing, procurement, logistique et travail temporaire. Ce groupe exclusif de prestataires, sélectionné par les analystes d’Ardent Partners, rassemble les acteurs qui font preuve d’innovation et d’agilité pour enrichir le secteur des achats en entreprise.

« Cette distinction souligne l’importance croissante de la gestion des flux de trésorerie (entrants et sortants) au vu de la conjoncture économique. Aujourd’hui plus que jamais, le cash est roi : beaucoup d’entreprises accélèrent leur transformation digitale afin d’optimiser les gains d’efficacité partout où cela est possible. La solution Esker de digitalisation du cycle Procure-to-Pay incarne l’avenir, car elle continue d’offrir les solutions de dématérialisation dont les entreprises ont besoin pour relever et résoudre tous les défis P2P. En l’associant à notre solution d’automatisation du cycle Order-to-Cash (O2C), les entreprises bénéficient d’un contrôle total sur l’ensemble de leur Cash Conversion Cycle. » Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.



À propos d’Ardent Partners

Cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans le procurement, les fintech et les ressources humaines, Ardent Partners accompagne leurs clients et publie des rapports permettant aux décideurs de comprendre les meilleures pratiques dans leurs secteurs et de gagner en efficacité. Leurs travaux de recherche, également axés sur le paysage technologique, aident les professionnels à identifier la ou les solutions les mieux adaptées à leur budget et à leur cahier des charges. Ardent Partners organise aussi chaque année le « CPO Rising Summit » et d’autres événements digitaux.



À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.





