Chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros

Dans un contexte inédit de crise sanitaire, le chiffre d’affaires du groupe est affecté par les effets du confinement sur l’activité et par les annulations et réductions de primes accordées dans le cadre du soutien à l’économie

Une évolution contrastée avec une progression de l’assurance de biens et responsabilité et une baisse de l’assurance de la personne

Un portefeuille de clients fidèles

Résultat opérationnel économique résilient à 196 millions d’euros

Un résultat opérationnel économique assurance stable de 220 millions d’euros

Un ratio combiné en assurance non-vie de 97,9%, stable par rapport au 30 juin 2019

Un impact de la pandémie sur la sinistralité en France globalement neutre du fait de la compensation entre les métiers : baisse de fréquence de sinistres notable durant la période du confinement en automobile et en santé et hausse des sinistres pour les branches assurance perte d’exploitation, arrêt de travail, crédit caution, assurance voyages et assurance annulation d’événements

Résultat net de 139 millions d’euros

Dénouement de la participation de Groupama dans La Banque Postale Assurances IARD

Contribution au Fonds de solidarité de soutien aux TPE et indépendants

Ratio de solvabilité avec mesure transitoire de 252%

Un ratio de solvabilité de 152% sans mesure transitoire

Des fonds propres IFRS de 10,1 milliards d’euros

« Groupama s’est appuyé sur son modèle et ses valeurs mutualistes pour répondre aux besoins et être au plus près de ses sociétaires et clients dans la période de crise sanitaire exceptionnelle que nous avons vécue au premier semestre. Je suis très fier de nos collaborateurs et nos élus qui se sont mobilisés sans relâche pour aider nos clients mais aussi participer à des actions citoyennes de solidarité dans les territoires. C’est aussi par notre résilience que nous pourrons continuer à les accompagner et anticiper leurs attentes dans la nouvelle période qui s’ouvre. » a déclaré Jean-Yves Dagès, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

« Les comptes du premier semestre 2020 sont très perturbés par l’impact de la Covid-19 dont les effets ne pourront être pleinement mesurés que sur l’année entière. Néanmoins, ce premier semestre se caractérise par une activité soutenue préalablement au confinement et par une reprise dynamique post confinement. Durant le confinement, les collaborateurs de Groupama se sont fortement mobilisés pour accompagner nos clients et sociétaires dans les difficultés qu’ils avaient à affronter.

Ce résultat semestriel inclut également une sinistralité climatique élevée sur le début de l’année ainsi qu’une plus-value exceptionnelle liée au dénouement amical de notre participation dans La Banque Postale Assurances IARD. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

Paris, le 2 septembre 2020 - Les comptes combinés du Groupe et les comptes consolidés de Groupama Assurances Mutuelles pour le premier semestre 2020 ont été arrêtés par le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 2 septembre 2020 sous la présidence de Jean-Yves Dagès. S’agissant de comptes semestriels, ils ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Les comptes combinés du Groupe comprennent l’ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama Assurances Mutuelles). Les comptes consolidés de Groupama Assurances Mutuelles comprennent l’activité de l’ensemble des filiales ainsi que la réassurance interne (soit environ 35% du chiffre d’affaires des Caisses régionales cédé à Groupama Assurances Mutuelles).

L’analyse ci-après porte sur le périmètre combiné. Les chiffres du périmètre consolidé seront présentés dans le rapport financier semestriel de Groupama Assurances Mutuelles.

Covid-19

Le premier semestre de l’année 2020 a été bouleversé par une crise pandémique inédite, avec des impacts majeurs sur l’économie, les entreprises et notre société. Pour le secteur de l’assurance, les conséquences de cette crise sont importantes et porteront sur plusieurs semestres.

Dès le début de la crise, l’activité du groupe a été réorganisée avec plus de 90 % des collaborateurs travaillant depuis leur domicile. Les différentes mesures de mise en place du télétravail depuis plusieurs années ont permis de maintenir un haut niveau d’opérationnalité.

Groupama a mobilisé toutes ses ressources et s’est inscrit dans la démarche de soutien à ses clients et assurés au travers de plusieurs actions :

des mesures de réduction de primes, tout particulièrement pour les professionnels,

la contribution au Fonds de solidarité de soutien aux TPE et indépendants,

des mesures citoyennes en faveur notamment d’instituts de recherche et de centres hospitaliers universitaires.

Sur le plan de son activité technique, le groupe a été confronté en France à plusieurs effets qui se compensent globalement. Certaines branches ont ainsi vu une baisse de fréquence de sinistres notable durant la période du confinement (automobile et santé notamment). A l’inverse la sinistralité d’autres métiers a été fortement accrue par la crise sanitaire, en particulier les assurances perte d’exploitation, arrêt de travail, crédit caution, l’assurance voyages et l’assurance annulation d’événements.

En outre, la crise sanitaire a conduit à une augmentation substantielle des impayés de primes en particulier en assurances collectives.

Groupama s’est également engagé à investir dans les fonds de soutien en faveur de la relance des PME et ETI françaises, axés notamment vers les secteurs de la santé et du tourisme.

Activité

Au 30 juin 2020, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 9,3 milliards d’euros, en baisse de -1,2% par rapport au 30 juin 2019.

L’activité est en progression en assurance de biens et responsabilité (+0,4%), où le groupe réalise un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros au 30 juin 2020, et en baisse en assurance de la personne (-3,5%), dont le chiffre d’affaires atteint 4,0 milliards d’euros.

Chiffre d’affaires combiné de Groupama au 30 juin 2020

en millions d’euros 30/06/2020 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 5 194 +0,4% Assurance de la personne 4 024 -3,5% Activités financières 94 +14,0% TOTAL GROUPE 9 312 -1,2%

En France



Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 30 juin 2020 s’établit à 8,1 milliards d’euros, en baisse de -1,2% par rapport au 30 juin 2019.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 4 384 millions d’euros au 30 juin 2020, en croissance de +1,1%. L’assurance des particuliers et professionnels reste stable sur la période à 2 505 millions d’euros (près de 60% des primes émises en assurance de biens et responsabilité). La croissance des branches automobile de tourisme (+0,3% à 1 165 millions d’euros) et habitation (+1,0% à 802 millions d’euros) compense la baisse affichée par la branche risques professionnels (-5,0% à 299 millions d’euros), marqués par des mesures de réduction de primes dans le cadre de la crise Covid. Le développement de l’activité d’assistance (+16.2%) contribue également à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’assurance de biens et responsabilité.

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires atteint 3 673 millions d’euros, en baisse de -3,7% par rapport au 30 juin 2019. Le chiffre d’affaires vie et capitalisation du groupe en France diminue de -9,1% dans un marché qui affiche une baisse de -27% à fin juin 2020 (source FFA). Cette évolution est principalement imputable à la baisse de l’activité en épargne/retraite individuelle en euros (-31,0%), le chiffre d’affaires de la branche en UC affichant pour sa part une croissance de +28,0%. Le chiffre d’affaires santé au 30 juin 2020 diminue de -1,4% par rapport à la période précédente, l’évolution résultant de la hausse de +1,0% en santé individuelle et de la baisse de -7,4% en santé collective, essentiellement liées à l’anticipation de primes impayées dans le contexte de la crise sanitaire.

A l’international



S’agissant de nos filiales à l’International, la crise sanitaire n’a pas frappé les pays ni les entités de manière homogène. La filiale italienne, du fait notamment de sa large exposition en automobile, a bénéficié d’une baisse sensible de la sinistralité durant la période de confinement. Les pays d’Europe de l’Est, la Grèce et la Turquie ont pu maintenir globalement leurs objectifs grâce à la diversité de leurs portefeuilles.

Sur le 1er semestre 2020, l’activité atteint 1,2 milliard d’euros, en repli de 2,5% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 juin 2019.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 810 millions d’euros au 30 juin 2020, en baisse de 3,1% par rapport à la période précédente. La branche automobile de tourisme enregistre un recul de -7,0%, provenant principalement de la filiale italienne, du fait de l’effet Covid mais aussi de la mise en œuvre d’une politique stricte de souscription et de surveillance du portefeuille. L’activité progresse dans les branches métiers agricoles (+16,1%) et entreprises et collectivités (+2,7%).

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires de 352 millions d’euros est en léger retrait de -1,1%. La branche assurance de la personne individuelle affiche une diminution de -3,3% sous l’effet du repli enregistré en épargne-retraite individuelle (-7,8%), essentiellement en Italie. L’assurance de la personne collective progresse quant à elle de +14,4%, en lien avec la croissance de la branche retraite collective (+34,0%), notamment en Grèce.

Activités financières



Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 94 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 91 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 3 millions d’euros.

Résultats



Le résultat opérationnel économique du groupe s’élève à 196 millions d’euros au 30 juin 2020 en hausse de +5,9% par rapport au 30 juin 2019.

Il intègre le résultat opérationnel économique de l’assurance à hauteur de 220 millions d’euros au 30 juin 2020.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique est de 106 millions d’euros au 30 juin 2020 en hausse de 37 millions d’euros par rapport au 30 juin 2019, dont +2 millions d’euros en France et +35 millions d’euros à l’International. L’impact de la pandémie sur la sinistralité en France est globalement neutre : la baisse de fréquence de sinistres notable durant la période du confinement en automobile et en santé est contrebalancée par la hausse des sinistres pour les branches assurance perte d’exploitation, arrêt de travail, crédit caution, assurance voyages et assurance annulation d’événements. Par ailleurs, le groupe a adopté une approche prudente dans l’évaluation des engagements au 30 juin 2020 dans la mesure où le contexte demeure largement incertain. Il convient de noter que, pour la première fois, le groupe a anticipé les risques climatiques sécheresse de l’exercice lors des comptes du 1er semestre. Le ratio combiné net de l’activité non vie s’établit à 97,9% au 30 juin 2020, stable par rapport au 30 juin 2019.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel économique est de +114 millions d’euros contre +154 millions d’euros au 30 juin 2019. Cette baisse est principalement imputable à l’activité en France qui affiche un recul de -42 millions d’euros sur la période, fortement affectée en assurances collectives par la hausse des primes impayées par les entreprises.

Le résultat opérationnel économique des activités bancaires et financières représente un profit de +20 millions d’euros et l’activité holding du groupe affiche un résultat opérationnel économique de -45 millions d’euros au 30 juin 2020.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net comprend des éléments non récurrents pour -57 millions d’euros au 30 juin 2020 contre -79 millions d’euros au 30 juin 2019. Le résultat net au 30 juin 2020 intègre notamment le résultat positif du dénouement du partenariat assurance avec la Banque Postale et la contribution au Fonds de solidarité de soutien aux TPE et indépendants pour -27 millions d’euros.

Au global, le résultat net du groupe s’élève à +139 millions d’euros au 30 juin 2020 contre +106 millions d’euros au 30 juin 2019.

Bilan



Les fonds propres IFRS du groupe s’élèvent à 10,1 milliards d’euros au 30 juin 2020. Ils intègrent les certificats mutualistes émis par Groupama depuis fin 2015 pour 619 millions d’euros, dont

19 millions d’euros collectés en 2020.

Les placements d’assurance s’élèvent à 89,8 milliards d’euros au 30 juin 2020, contre 91,1 milliards d’euros au 31 décembre 2019. Les plus-values latentes du groupe s’élèvent à 10,2 milliards d’euros au 30 juin 2020, dont 7,3 milliards d’euros sur les obligations, 0,8 milliard d’euros sur les actions et 2,2 milliards d’euros sur les actifs immobiliers.

Au 31 décembre 2019, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 152%. La baisse du taux de couverture de 26 points par rapport à fin 2019 est essentiellement liée à des conditions de marchés financiers défavorables, notamment la baisse des taux d’intérêt. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 252%.





Annexe : chiffres clés Groupama - comptes combinés

/ Chiffre d’affaires

30/06/2019 30/06/2020 2020/2019 en millions d'euros CA réel CA

Pro forma* CA réel Variation **

en % > France 8 157 8 151 8 057 -1,2% Assurance de la personne 3 766 3 813 3 673 -3,7% Assurance de biens et responsabilité 4 391 4 338 4 384 +1,1% > International & Outre-mer 1 219 1 192 1 162 -2,5% Assurance de la personne 364 356 352 -1,1% Assurance de biens et responsabilité 855 836 810 -3,1% TOTAL ASSURANCE 9 377 9 343 9 218 -1,3% Activités financières 82 82 94 +14,0% TOTAL 9 459 9 425 9 312 -1,2%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

/ Résultat opérationnel économique

en millions d'euros 30/06/2019 30/06/2020 Variation 2020/2019 Assurance France

Assurance International 235

-12 195

25 -40

+37 Activités financières 15 20 +5 Holdings -54 -45 +9 Résultat opérationnel économique* 185 196 +11

Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS) et les charges de financement externe.

/ Résultat net

en millions d'euros 30/06/2019 30/06/2020 Variation 2020/2019 Résultat opérationnel économique 185 196 +11 Plus-values réalisées nettes de dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable 40 2 -38 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur 4 1 -3 Charges de financement externe -34 -24 +10 Autres charges et produits -88 -36 +52 Résultat net 106 139 +33

/ Bilan

en millions d'euros 31/12/2019 30/06/2020 Fonds propres IFRS 10 238 10 066 Titres subordonnés 2 729 2 730 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 1 099 - classés en « Dettes de financement » 1 630 1 631 Plus-values latentes brutes 10 941 10 246 Total bilan 102 861 103 161

/ Principaux ratios

30/06/2019 30/06/2020 Ratio combiné non vie 97,9% 97,9%

31/12/2019 30/06/2020 Ratio d’endettement 27,2% 26,9% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire) 302% 252% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire) 178% 152%

F/Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

Pièce jointe