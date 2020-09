Worldline annonce la finalisation de l’acquisition de GoPay, renforçant ses capacités de paiements en ligne en Europe de l’Est

Bezons, le 4 septembre 2020 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de 53% de GoPay, leader des services d’agrégation de paiement en ligne pour les petites et moyennes entreprises (PME) en République Tchèque.

Ayant généré environ 7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et un EBO (Excédent Brut Opérationnel) d’environ 2 millions d’euros, GoPay emploie actuellement 45 employés et gère les paiements en ligne d’environ 10 000 e-shops en République Tchèque, avec une présence en Slovaquie, en Pologne et en Hongrie.

La proposition de valeur de GoPay est basée sur un moteur d’agrégation de paiement de haute qualité, adapté aux besoins des petites entreprises et offrant une large gamme de moyens de paiement locaux.

Avec cette acquisition, Worldline:

Saisit une opportunité rare pour développer son activité online payment collecting sur le marché en forte croissance d’Europe de l’Est;

Améliore son expertise locale de go-to-market digital; et

Renforce sa position concurrentielle en République Tchèque et son partenariat avec Komercni Banka.

Avec un historique de croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres et une profitabilité solide, il est attendu que GoPay contribue au renforcement du profil financier de la division Services aux Commerçants de Worldline.

Le fondateur et directeur actuel de GoPay, Pavel Schwarz, va continuer à être totalement impliqué dans les opérations quotidiennes de la société et jouera un rôle clé au service du développement produit, et de la réalisation des synergies et du plan d’affaires ambitieux.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré:

« Je suis très heureux d’accueillir GoPay au sein du Groupe Worldline, qui va nous permettre d’étendre significativement nos capacités de paiement en ligne sur les marchés en forte croissance d’Europe de l’Est et de renforcer notre relation existante avec Komercni Banca. »

Pavel Schwarz, fondateur et Directeur Général de GoPay a déclaré:

« Ensemble avec les équipes de GoPay, nous sommes fiers de faire partie de la famille Worldline. Cela va nous permettre d’élargir encore plus rapidement notre empreinte dans la région et d’accélérer le développement de nos produits et services. Je suis persuadé que nos clients bénéficieront de ce nouveau partenariat. »

En 2022, Worldline a la possibilité d’acquérir les 47% du capital de GoPay restants.





Contacts

Relations Investisseurs

David Pierre-Kahn

+33 6 28 51 45 96

david.pierre-kahn@worldline.com

Communication

Susanne Stöger

+43 1 71701 6524

susanne.stoeger@worldline.com

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.





