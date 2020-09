EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.2020 KLO 11.30 (EET/EEST)



Evli-Rahastoyhtiö on solminut The Cardinal Partners Global -yhtiön kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee Evlin rahastojen jälleenmyyntiä institutionaalisille sijoittajille Alankomaissa.

The Cardinal Partners Global -yhtiö tarjoaa varainhoitajille neuvonatopalveluita kansainvälisten kasvustrategioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa sekä kolmannen osapuolen jakelukanavan sijoitustuotteiden myyntiin ja markkinointiin vuosikymmenien kokemuksella.

”Olemme kartoittaneet ammattimaisten instituutiosijoittajien markkinaa Alankomaissa jo pitkään ja olemme erittäin iloisia yhteistyöstä uudella markkinalla kokeneen ja osaavan kumppanin kanssa. Pitkän linjan pohjoismaisena rahastoyhtiönä haluamme tarjota alankomaalaissijoittajille uudenlaisia ja valtavirrasta poikkeavia tuloksellisia ratkaisuja, jotka tuovat salkkuun lisäarvoa ja aitoa hajautusta”, sanoo Evlin instituutioasiakkuuksia johtava Kim Pessala.

”Alankomaalaissijoittajat edellyttävät vastuullisuus (ESG) -tekijöiden huomioimista sijoittamisessa, ja tähän olemme Evlissä panostaneet vahvasti viimeisen vuosikymmenen ajan. Tämä koskee sekä kaikkea sijoitustoimintaa että vastuullisten sijoitustuotteiden innovointia. Olenkin hyvin tyytyväinen voidessamme nyt tarjota alankomaalaisille instituutiosijoittajille uuden kärkituotteemme, Evli Green Corporate Bond -rahaston”, Pessala lisää.

Evli Green Corporate Bond on eurooppalaisittain harvinainen rahasto, sillä se keskittyy vihreisiin yrityslainoihin, kun suurin osa vihreisiin joukkolainoihin sijoittavista eurooppalaisrahastoista tarjoaa laaja-alaisemman, suuren joukon erilaisia joukkolainoja sisältävän korkoratkaisun. Evlin poikkeuksellinen lähestymistapa tarjoaa sijoittajille useita etuja. Varojen allokoiminen on tehokkaampaa kohdennetuilla tuotteilla. Ja koska elinkeinoelämä on avainroolissa vihreämmän talouden kehittämisessä, on tärkeää, että sijoittajayhteisö tukee suoraan yrityksiä vähähiilisyyttä edistävissä projekteissa sekä vihreitä ja kestävillä joukkolainoilla rahoitettuja yhteiskunnallisia hankkeita. Lisäksi rahaston crossover-lähestymistapa tarjoaa sijoittajille kiinnostavien ja samalla vastuullisten sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen.

“Olemme erittäin mielissämme uudesta kumppanuudestamme Evlin kanssa. On erityisen hienoa, että voimme tarjota vastuullisuudesta kiinnostuneille alankomaalaissijoittajille sekä Evlin vahvan ESG-osaaminen että sen ainutlaatuisen yrityslaina-asiantuntemuksen. Tämä antaa lisäarvoa ammattimaisten alankomaalaissijoittajien salkkujen hajauttamisessa”, The Cardinal Partners Globalin toimitusjohtaja John Birch sanoo.

Evlin yrityslainarahastojen taustalta löytyy ansioitunut korkotiimi, jolla on yli 20 vuoden menestyksekäs toimintahistoria Euroopan korkomarkkinoilta sekä pitkä erityisosaaminen pohjoismaisilta yrityslainamarkkinoilta, mukaan lukien luokittelemattomat yrityslainat.

Evli Green Corporate Bond -rahaston lisäksi vastuullisuus on integroitu salkunhoidon sijoitusprosessiin kaikissa Evlin rahastoissa. Yhtiö allekirjoitti PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2010 ja on siitä lähtien panostanut aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen kehittämiseen. Vuonna 2019 Evli julkaisi ilmastoperiaatteensa ja nosti vastuullisuuden yhdeksi strategiseksi fokusalueekseen.







