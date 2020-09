GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 7.9.2020 KLO 12.15



Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valinnut Goforen projektipäällikköpalveluiden toimittajaksi



Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valinnut Goforen projektipäällikköpalveluiden toimittajaksi. Traficomin tavoitteena on saada kehitys- ja ylläpitohankkeidensa tueksi kokeneita projektiosaajia. Traficomilla ja Goforella on takana vuosien yhteistyö.

Viiden vuoden puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 4,7 miljoonaa euroa. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta.

“Sopimus on hieno jatkumo Traficomin ja Goforen pitkälle yhteistyölle. Gofore on ollut jo vuosia mukana kehittämässä Traficomin digitaalisia palveluita ja tarjonnut Traficomin käyttöön projektipäällikköosaamista. On hienoa, että saamme jatkossakin olla mukana kehittämässä eturivin digitaalisia palveluita, joiden piiriin kuuluu välillisesti koko Suomen väestö”, sanoo Goforen Liikenne ja logistiikka -toimialasta vastaava Mikko Lehto.



Traficom teki asiasta päätöksen tänään 7.9.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

