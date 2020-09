GOFORE OYJ JOHDON LIIKETOIMET 7.9.2020 KLO 15.00



Gofore Oyj – Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Teppo Talvinko

Asema: Talousjohtaja

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: Gofore Oyj

LEI: 743700JIW1LAUZDH9012

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700JIW1LAUZDH9012_20200907135155_2

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-04

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000283130

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 9,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

