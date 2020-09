EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 8.9.2020 KLO 10.00 (EET/EEST)



Evlin lainastrategioista vastaavaksi salkunhoitajaksi on nimitetty 1. syyskuuta 2020 alkaen Jussi Hyyppä (KTM). Hyyppä siirtyi Evliin Nordeasta, jossa hän on toiminut lainapääomamarkkinoiden parissa vuodesta 1997. Ennen Evliin siirtymistä hän toimi Managing Director -roolissa Leveraged Syndicate -yksikössä. Ensi töikseen Hyyppä ryhtyy rakentamaan Evlin uutta leveraged loans -nimistä omaisuusluokkaa.

Leveraged loans -sijoitustuotteet laajentavat ja täydentävät Evlin nykyistä, muun muassa high yield -joukkovelkakirjalainoihin perustuvaa rahastotarjontaa. ”Leveraged loansit ja high yield -joukkovelkakirjalainat täydentävät toisiaan siinä mielessä, että niillä molemmilla voidaan rahoittaa samanlaisia tai jopa samoja hankkeita, esimerkiksi yritysjärjestelyjä”, Jussi Hyyppä sanoo. “Usein on myös niin, että saman high yield -liikkeeseenlaskijan käyttämä rahoitus muuttuu esimerkiksi pääomasijoittajan omistusperiodin aikana leveraged-lainoista high yield -bondeiksi tai päinvastoin, jolloin on suuri etu, että sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa molempiin instrumentteihin, jos liikkeeseenlaskija ja sektori on tuttu ja mieluinen”, Hyyppä jatkaa.

Merkittävin etu leveraged loans -rahastoissa on, että niiden kautta instituutiot, joilla ei ole omia asiantuntijaresursseja, ja yksittäiset piensijoittajat pääsevät pankkien ja institutionaalisten sijoittajien hallitsemille markkinoille. Tähän asti ne ovat olleet piensijoittajien saavuttamattomissa, koska niiden vaatimat minimisijoitukset ovat olleet verrattain korkeat.

Evlin sijoitusjohtaja Mikael Lundström on tulevasta leveraged loans -rahastosta mielissään. ”Olimme yksi ensimmäisistä pankeista eurooppalaisella high yield -joukkovelkakirjamarkkinalla ja nyt olemme ensimmäisten joukossa tarjoamassa leveraged loans -rahastoa Pohjoismaissa. Monta vuotta olemme suunnitelleet asiakastuotetta, joka tulisi rahastojen kautta sijoitettavien joukkovelkakirjalainojen rinnalle. Nyt tämä uusi omaisuusluokka toteutuu”, Lundström kommentoi.

Evlin yrityslainarahastojen taustalta löytyy ansioitunut korkotiimi, jolla on yli 20 vuoden menestyksekäs toimintahistoria Euroopan korkomarkkinoilta sekä pitkä erityisosaaminen pohjoismaisilta yrityslainamarkkinoilta, mukaan lukien luokittelemattomat yrityslainat. Leveraged loans -rahasto laajentaa Evlin tuotevalikoimaa huomattavasti, ja sen myötä Evli pystyy tarjoamaan asiakkaille laajemman tuoteportfolion ja paremman hajautusmahdollisuuden.













Lisätietoja:

Mikael Lundström, sijoitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9321, mikael.lundstrom@evli.com

Jussi Hyyppä, Head of Loan Strategies, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p.+358 44 242 9596, jussi.hyyppa@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 71,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.





Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com