BROSSARD, Québec, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), est heureuse d’annoncer la signature d’une entente de financement sous la forme d’un prêt sans intérêt d’un montant pouvant atteindre 2 000 000 $ de la part du gouvernement du Québec via le Fonds de développement économique afin de soutenir la commercialisation de CARA à l’échelle mondiale.

« Grâce à cette aide financière du gouvernement du Québec, nous allons pouvoir accélérer la commercialisation de CARA dans les marchés où la prévalence du diabète et de ses complications est élevée. Entre autres, des équipes de professionnel dédiées au marketing et à la commercialisation vont être mises en place afin de couvrir chacun de ces marchés. Nous tenons à remercier les gens du gouvernement et d’Investissement Québec de leur confiance envers notre équipe et notre technologie innovante de dépistage de la rétinopathie diabétique, une maladie qui peut causer la cécité si non traitée », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

Le projet de commercialisation de CARA est évalué à 4 065 710 $. En vertu de l’entente de financement, Le déboursement du prêt est limité à 2 000 000 $ et s’effectuera au moyen de versements correspondant à 49 % des dépenses admissibles encourues jusqu’au 30 juin 2022 pour lesquelles la Société demande le déboursement. Le prêt sans intérêt est d’une durée de 10 ans et le remboursement du capital commencera après le 24e mois suivant le premier déboursement. La Société estime qu’elle va éviter jusqu’à 1 350 000 $ en frais de financement dû au fait que le prêt ne comporte pas de charge d’intérêt.

La Société annonce également qu’en avril dernier, elle a entrepris un exercice de réduction de ses coûts fixes d’exploitation par des mises à pied et la négociation d’un nouveau bail pour son siège social. En tenant compte des programmes d’aides gouvernementaux liés à la Covid-19, les débours de la Société ont été réduits de près de 50% par rapport au niveau d’avant la pandémie.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com.

Pour de plus amples informations sur ce communiqué de presse, veuillez contacter: M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tel: 450-678-8882 poste 224