September 09, 2020 02:30 ET

9 september 2020, 08:30

Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ)

Sdiptech har blivit informerade om att huvudägaren Ashkan Pouya, genom sitt bolag Systematic Growth AB, sålt totalt ca 1 miljon stamaktier av serie B i Sdiptech AB, vilket även framgår av pressmeddelande från ABG Sundal Collier den 9 september 2020. Bakgrunden till försäljningen är att frigöra medel för investeringar i andra verksamheter. Ashkan Pouya har samtidigt meddelat att hans ägarperspektiv i Sdiptech fortsatt är långsiktigt. Ashkan Pouya kvarstår som bolagets största ägare och hans innehav efter försäljningarna består av 1 miljon stamaktier av serie A och ca 4,3 miljoner stamaktier av serie B, motsvarande ca 15 procent av kapitalet och ca 27 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 9 september 2020

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se . Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.



Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 september 2020, kl 08:30.

