Mare Nostrum participe au Forum Lyon Pôle Bourse

Grenoble, le 10 septembre 2020 – 18h - Mare Nostrum , annonce sa participation à la 3ème édition du Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, le mercredi 30 septembre, qui se tiendra à l'Hôtel de Région, Esplanade François Mitterrand, à Lyon.

Dans le contexte sanitaire actuel, ce forum professionnel dédié aux sociétés cotées implantées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, permettra à Mare Nostrum de rencontrer des investisseurs et des analystes financiers à travers des rendez-vous aux formats « one-to-one » ou « one-to-few », en face-à-face ou en visioconférence.

Le Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales met en relation plus de 50 investisseurs professionnels avec les dirigeants d'une trentaine de large, mid & small caps.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

29 octobre 2020 : Résultats semestriels 2020





A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu



Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr









Pièce jointe