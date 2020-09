Image des Ressources Minérales Indiquées de couleur Or (Insitu) et Rouge (Excavé), vue inclinée.

QUÉBEC, 11 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) est heureuse de publier un rapport d’étape de sa campagne d’exploration en cours.



AVANCEMENT DE LA CAMPAGNE EN COURS

Robex a annoncé la réalisation en 2020 d’une importante campagne d’exploration sur le site de NAMPALA. Cette campagne qui cible 8 zones, dont 3 de définition, 3 d’exploration et 2 de condamnation, a subi du retard en raison de la pandémie de COVID-19 et de la saison des pluies particulièrement importante cette année, ce qui a ralenti les opérations.

Pour réaliser cette campagne, 3 foreuses étaient prévues à plein temps, mais c’est maintenant 7 foreuses qui seront mises en opération sur le site afin de rattraper le retard. Par conséquent, nous conservons l’objectif de compléter la campagne prévue d’ici la fin d’année ou tout début de 2021.

Un total de 41 280 mètres de forage a déjà été réalisé au 5 septembre 2020.

TRAVAUX DE RÉCONCILIATION

Robex a lancé un travail de réconciliation sur la totalité des opérations de la fosse depuis le démarrage de la production en janvier 2017. Le but de ce travail est d’affiner la connaissance de la minéralisation en sus des informations collectées à partir des précédentes campagnes de forages et des 43-101 qui en ont découlé.

Ces travaux réalisés à partir des 6 000 000 tonnes de matières minéralisées traitées ont permis :

D’affiner le modèle de densité et de valider les modes opératoires d’exploitation de la fosse. En effet, préalablement à chaque excavation, des prélèvements complémentaires sont réalisés sous forme de rainurage afin d’augmenter la précision des mesures de teneur.

Suite à l’installation d’un concasseur primaire le 1 er août 2019, nous avons traité 258 443 tonnes de matières minéralisées situées dans la zone Transition de la fosse principale. Initialement, ce minerai était classifié comme Ressource, faute de tests métallurgiques dans cette zone. Ces résultats encourageants nécessitent des tests complémentaires avant de pouvoir déterminer si tout ou une partie de la transition pourront être ajoutés à nos réserves.

août 2019, nous avons traité 258 443 tonnes de matières minéralisées situées dans la zone Transition de la fosse principale. Initialement, ce minerai était classifié comme Ressource, faute de tests métallurgiques dans cette zone. Ces résultats encourageants nécessitent des tests complémentaires avant de pouvoir déterminer si tout ou une partie de la transition pourront être ajoutés à nos réserves. Compte tenu des coûts de production faibles et du modèle géologique, des matières minéralisées de très basse teneur a pu être traité économiquement durant la période de confinement. En conséquence, la teneur de coupure opérationnelle passe de 0,38 g/t à 0,25 g/t. Les basses teneurs excavées sont entreposées près du ROM pad.

CAMPAGNE D’EXPLORATION - RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

La zone ZE1 située à l’est de la fosse principale est complétée. Voici un certain nombre d’intersections provenant de la campagne en cours :

Nom du trou De À Teneur

(g/t Au) Longueur

(en m) Largeur réelle

(en m) Type Zone Date Mètres

forés Az Dip TW% NAM2020AC-582 35 55 2,73 20 17,2 RC E1 20200805 101 110 -50 86 % NAM2020RC-317 17 47 1,65 30 26,0 RC E1 20200308 90 110 -50 87 % NAM2020AC-440 16 33 2,58 17 14,7 RC E1 20200603 80 110 -50 87 % NAM2020RC-304 1 24 1,69 23 19,9 RC E1 20200217 84 110 -50 87 % NAM2020AC-583 55 70 2,04 15 13,0 RC E1 20200805 114 110 -50 87 % NAM2020AC-353 15 36 1,42 21 17,9 RC E1 20200326 97 110 -50 85 % NAM2020AC-436 60 84 1,22 24 20,8 RC E1 20200602 84 110 -50 87 % NAM2020AC-372 24 48 1,09 24 20,7 RC E1 20200409 90 110 -50 86 % NAM2020AC-516 63 78 1,71 15 13,0 RC E1 20200702 84 110 -50 87 % NAM2020AC-356 0 23 1,04 23 19,9 RC E1 20200328 85 110 -50 87 % NAM2020AC-434 8 29 1,12 21 18,2 RC E1 20200601 81 110 -50 87 % NAM2020AC-452 47 66 1,23 19 16,5 RC E1 20200609 90 110 -50 87 % NAM2020AC-380 49 62 1,75 13 11,3 RC E1 20200415 90 110 -50 87 % NAM2020AC-577 72 86 1,60 14 12,1 RC E1 20200808 98 110 -50 87 % NAM2020RC-324 74 84 2,34 10 8,2 RC E1 20200316 108 110 -50 82 % NAM2020AC-439 33 54 0,99 21 18,2 RC E1 20200603 84 110 -50 87 % NAM2020AC-458 39 47 2,53 8 6,9 RC E1 20200611 90 110 -50 87 % NAM2020RC-315 47 67 0,92 20 17,0 RC E1 20200305 84 110 -50 85 % NAM2020AC-477 9 30 0,85 21 18,2 RC E1 20200620 80 110 -50 87 % NAM2020AC-411 65 79 1,28 14 11,8 RC E1 20200505 86 110 -50 84 % NAM2020AC-436 28 43 1,15 15 13,0 RC E1 20200602 84 110 -50 87 % NAM2020AC-474 59 80 0,81 21 18,2 RC E1 20200618 90 110 -50 87 % NAM2020AC-422 44 56 1,42 12 10,2 RC E1 20200511 90 110 -50 85 % NAM2020AC-414 20 40 0,84 20 17,2 RC E1 20200506 73 110 -50 86 % NAM2020AC-1247 3 14 1,52 11 9,5 RC E1 20200324 95 110 -50 86 % NAM2020AC-458 77 86 1,84 9 7,8 RC E1 20200611 90 110 -50 87 % NAM2020AC-473 43 57 1,18 14 12,1 RC E1 20200618 90 110 -50 87 % NAM2020AC-352 26 33 2,31 7 6,1 RC E1 20200326 101 110 -50 87 % NAM2020RC-305 2 9 2,25 7 6,1 RC E1 20200218 108 110 -50 87 % NAM2020AC-503 59 72 1,20 13 11,3 RC E1 20200702 79 110 -50 87 % NAM2020RC-316 54 76 0,69 22 19,0 RC E1 20200308 90 110 -50 86 % NAM2020AC-1246 6 13 2,16 7 6,0 RC E1 20200324 107 110 -50 85 % NAM2020AC-356 33 40 2,10 7 6,0 RC E1 20200328 85 110 -50 86 % NAM2020AC-432 33 51 0,81 18 15,6 RC E1 20200530 74 110 -50 87 % NAM2020AC-459 32 48 0,87 16 13,9 RC E1 20200612 90 110 -50 87 % NAM2020AC-372 58 72 0,99 14 12,1 RC E1 20200409 90 110 -50 86 % NAM2020RC-341 50 58 1,70 8 6,8 RC E1 20200328 90 110 -50 85 % NAM2020AC-432 52 65 1,02 13 11,3 RC E1 20200530 74 110 -50 87 % NAM2020AC-399 36 50 0,91 14 12,0 RC E1 20200428 77 110 -50 86 % NAM2020RC-322 46 56 1,31 10 8,4 RC E1 20200314 90 110 -50 84 % NAM2020AC-375 40 53 0,98 13 11,1 RC E1 20200413 90 110 -50 85 % NAM2020AC-500 78 90 1,04 12 10,4 RC E1 20200630 90 110 -50 87 % NAM2020AC-441 9 19 1,24 10 8,7 RC E1 20200604 79 110 -50 87 % NAM2020AC-505 12 18 2,06 6 5,2 RC E1 20200630 90 110 -50 87 % NAM2020AC-438 74 84 1,19 10 8,7 RC E1 20200602 90 110 -50 87 % NAM2020AC-436 45 56 1,06 11 9,5 RC E1 20200602 84 110 -50 87 % NAM2020RC-318 28 35 1,64 7 6,0 RC E1 20200309 90 110 -50 86 % NAM2020AC-497 70 74 2,70 4 3,5 RC E1 20200629 85 110 -50 87 % NAM2020AC-497 17 29 0,90 12 10,4 RC E1 20200629 85 110 -50 87 % NAM2020AC-463 25 31 1,79 6 5,2 RC E1 20200613 68 110 -50 87 % NAM2020AC-486 7 22 0,71 15 13,0 RC E1 20200624 90 110 -50 87 % NAM2020AC-414 41 50 1,18 9 7,7 RC E1 20200506 73 110 -50 86 % NAM2020AC-453 43 54 0,96 11 9,5 RC E1 20200610 90 110 -50 87 %





Nom du trou De À Teneur

(g/t Au) Longueur

(en m) Largeur réelle

(en m) Type Zone Date Mètres

forés Az Dip TW% NAM2020AC-533 25 31 1,73 6 5,2 RC E1 20200708 108 110 -50 87 % NAM2020AC-549 71 79 1,30 8 6,9 RC E1 20200715 90 110 -50 87 % NAM2020RC-311 50 62 0,87 12 10,2 RC E1 20200229 69 110 -50 85 % NAM2020AC-497 30 37 1,46 7 6,1 RC E1 20200629 85 110 -50 87 % NAM2020AC-357 62 68 1,69 6 5,2 RC E1 20200328 76 110 -50 87 % NAM2020RC-306 12 23 0,92 11 9,5 RC E1 20200219 90 110 -50 87 % NAM2020AC-472 38 44 1,68 6 5,2 RC E1 20200618 90 110 -50 87 % NAM2020AC-517 15 23 1,25 8 6,9 RC E1 20200703 90 110 -50 87 % NAM2020AC-419 66 72 1,71 6 5,1 RC E1 20200508 78 110 -50 84 % NAM2020AC-382 41 54 0,78 13 11,0 RC E1 20200416 69 110 -50 85 % NAM2020RC-319 44 51 1,43 7 6,0 RC E1 20200311 90 110 -50 86 % NAM2020AC-442 17 23 1,65 6 5,2 RC E1 20200604 70 110 -50 87 % NAM2020AC-394 66 77 0,94 11 9,1 RC E1 20200424 90 110 -50 83 % NAM2020AC-538 79 86 1,41 7 6,1 RC E1 20200713 96 110 -50 87 % NAM2020AC-535 23 31 1,22 8 6,9 RC E1 20200709 96 110 -50 87 % NAM2020AC-508 3 13 0,96 10 8,7 RC E1 20200701 50 110 -50 87 % NAM2020AC-451 37 47 0,93 10 8,7 RC E1 20200608 64 110 -50 87 % NAM2020AC-444 57 64 1,32 7 6,1 RC E1 20200605 64 110 -50 87 % NAM2020RC-340 75 84 1,02 9 7,7 RC E1 20200327 84 110 -50 85 % NAM2020AC-429 19 23 2,14 4 3,4 RC E1 20200514 90 110 -50 86 % NAM2020AC-1250 1 13 0,70 12 10,4 RC E1 20200325 107 110 -50 87 % NAM2020AC-439 66 77 0,75 11 9,5 RC E1 20200603 84 110 -50 87 % NAM2020AC-388 52 60 1,04 8 6,8 RC E1 20200421 71 110 -50 85 % NAM2020AC-516 13 22 0,91 9 7,8 RC E1 20200702 84 110 -50 87 % NAM2020RC-301 15 24 0,92 9 7,6 RC E1 20200214 80 110 -50 85 % NAM2020RC-312 29 34 1,66 5 4,2 RC E1 20200302 90 110 -50 85 % NAM2020RC-351 25 30 1,63 5 4,2 RC E1 20200323 90 110 -50 85 % NAM2020AC-433 58 67 0,88 9 7,8 RC E1 20200530 80 110 -50 87 % NAM2020AC-392 50 59 0,89 9 7,6 RC E1 20200422 84 110 -50 85 % NAM2020AC-460 84 90 1,28 6 5,2 RC E1 20200612 90 110 -50 87 % NAM2020AC-509 63 75 0,64 12 10,4 RC E1 20200702 90 110 -50 87 % NAM2020AC-372 82 90 0,95 8 7,0 RC E1 20200409 90 110 -50 87 % NAM2020AC-348 24 30 1,27 6 5,2 RC E1 20200401 77 110 -50 86 % NAM2020RC-306 33 41 0,95 8 6,9 RC E1 20200219 90 110 -50 86 % NAM2020AC-360 52 60 0,96 8 6,8 RC E1 20200403 77 110 -50 85 % NAM2020AC-575 45 51 1,26 6 5,2 RC E1 20200807 110 110 -50 86 % NAM2020AC-574 66 70 1,89 4 3,4 RC E1 20200807 101 110 -50 85 % NAM2020AC-391 57 61 1,87 4 3,4 RC E1 20200422 81 110 -50 85 % NAM2020AC-380 25 32 1,05 7 6,1 RC E1 20200415 90 110 -50 87 % NAM2020AC-358 41 48 1,06 7 6,0 RC E1 20200402 90 110 -50 85 % NAM2020RC-303 53 61 0,93 8 6,8 RC E1 20200217 78 110 -50 84 % NAM2020AC-367 29 35 1,23 6 5,1 RC E1 20200407 78 110 -50 85 % NAM2020AC-472 52 59 1,04 7 6,1 RC E1 20200618 90 110 -50 87 % NAM2020AC-411 52 63 0,67 11 9,3 RC E1 20200505 86 110 -50 85 % NAM2020RC-319 72 80 0,90 8 6,8 RC E1 20200311 90 110 -50 85 % NAM2020AC-440 36 41 1,39 5 4,3 RC E1 20200603 80 110 -50 87 % NAM2020AC-452 22 29 0,99 7 6,1 RC E1 20200609 90 110 -50 87 % NAM2020AC-347 51 59 0,87 8 6,9 RC E1 20200401 79 110 -50 86 % NAM2020AC-460 25 32 0,98 7 6,1 RC E1 20200612 90 110 -50 87 % NAM2020RC-308 35 39 1,72 4 3,4 RC E1 20200225 78 110 -50 85 % NAM2020AC-399 24 33 0,76 9 7,7 RC E1 20200428 77 110 -50 86 % NAM2020RC-341 61 68 0,99 7 5,9 RC E1 20200328 90 110 -50 84 % NAM2020AC-556 18 26 0,84 8 6,9 RC E1 20200721 126 110 -50 87 % NAM2020AC-405 72 78 1,12 6 5,2 RC E1 20200501 90 110 -50 87 %

La mise à jour des Ressources a été effectuée en tenant compte :

De 28 346 échantillons reçus de la campagne de forage réalisée sur la zone ZE1;

Du travail de réconciliation qui nous a permis d’affiner le modèle de densité; et

D’une augmentation récente du prix de l’or et du contrôle des coûts de production de la mine de Nampala.

Ceci nous permet d’établir pour la propriété de Nampala une augmentation des ressources indiquées de +103 % portant le total à 869 000 oz par rapport au dernier estimé des Ressources Minérales (MRE2019). La Société déposera un rapport technique indépendant à l’appui des ressources minérales mises à jour dans les 45 jours ce présent communiqué.

Catégorie Coupure Type d'altération Densité Tonnage Teneur Teneur en métal Au (g/t) (t/m3) (000 t) Au (g/t) Au (000 oz) Indiquées 0,25 Oxyde 1,80 21 422 0,63 435 0,33 Transition 2,36 6 158 0,82 163 0,31 Roches fraîches 2,79 10 307 0,82 271 Sous-total 37 887 0,71 869 Présumées 0,25 Oxyde 1,77 542 0,55 10 0,33 Transition 2,47 213 0,71 5 0,31 Roches fraîches 2,79 2 235 0,72 52 Sous-total 2 989 0,69 66 Total 2,10 40 876 0,71 936

Ressources minérales de Nampala (MRE2020) sont indiqués en milliers d’onces.

Notes liées au tableau :

La personne indépendante et qualifiée pour l'estimation des ressources minérales, telle que définie par le Règlement 43-101, est M. Denis Boivin, B.Sc., géo., (OGQ # 816) et M. Mario Boissé ing. Minier. (OIQ # 130715), et la date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 31 juillet 2020. La ressource minérale n'est pas une réserve minérale, car elle n'a pas démontré de viabilité économique. D'autres essais métallurgiques sont nécessaires pour analyser le potentiel économique de la ressource minérale présentée dans les zones de transition et de roches fraîches. L'estimation des ressources minérales suit les définitions et les directives de l'ICM de 2014. Les résultats sont présentés in situ et non dilués pour le scénario à ciel ouvert et considérés comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique. En termes de classification: la distance au point (composite) le plus proche (DCP) doit être inférieure ou égale à 30 mètres pour être considérée comme une ressource indiquée. La ressource inférée est à distance supérieure à 30 mètres et inférieure à 100 mètres. L'interpolation de la teneur a été réalisée sur le permis d'exploitation de Nampala à partir de composites de forage de 2 mètres en utilisant la teneur du matériau analysé et écrêté à 15 g/t Au. Le modèle de teneur a été interpolé suivant les patrons structuraux des zones minéralisées avec la méthode RBF (Radial Basis Function) du logiciel Leapfrog Geo v5.1.0 et évalué dans un modèle orienté à 20 degrés Nord avec des blocs tous de même taille de (5m x 15m x 5m). Les densités in situ ont été interpolées en utilisant les niveaux d'oxydation respectifs. La ressource minérale est contenue dans une enveloppe économique construite avec l'outil d'optimisation Lerch-Grossman du logiciel MineSight - Project Evaluator V1.0.4.3902. Seule la ressource indiquée est prise en compte pour générer l’enveloppe économique. Les paramètres économiques suivants sont utilisés dans l'optimiseur:

Description UOM MRE2020 Oxyde Transition Roches fraîches Prix de l'or USD/once 1 700 1 700 1 700 Coûts minier USD/t extraite 2,08 2,51 2,65 Frais généraux et administratifs USD/t broyée 2,48 2,48 2,48 Circuit de lixiviation au charbon actif

(traitement, raffinage et vente) USD/t broyée 9,31 10,24 Lixiviation en tas

(traitement, raffinage et vente) USD/t broyée 9,19 Taux de récupération % 88,9 71,9 Taux de récupération de lixiviation % 70,0

La pente de l’enveloppe économique est fixée à 45 degrés. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier le plus proche et la teneur en métal est présentée en onces troy (tonne x teneur / 31,10348). Tout écart entre les totaux est dû aux effets d'arrondi. Les pratiques d'arrondi sont conformes aux recommandations établies par l'annexe 43-101A1. À l'exception de l'instabilité politique actuelle au Mali, Denis Boivin P.Geo et Mario Boissé Ing. ne sont pas au courant de problèmes environnementaux, de permis, juridiques, liés au titre de propriété, fiscaux, sociopolitiques ou de marketing, ou de tout autre problème pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

Denis Boivin, P.Géo., géologue consultant présent sur le site, est la personne qualifiée et indépendante en vertu de la NI 43-101 qui a révisé et approuvé la communication de l’information géologique contenue dans le présent communiqué.

Les Ressources Minérales Indiquées est de couleur Or (Insitu) et celui excavé est de couleur Rouge, vue en plan. Image de la zone de la fosse et de la zone ZE1 (à droite de l’image).

Image des Ressources Minérales Indiquées de couleur Or (Insitu) et Rouge (Excavé), vue inclinée.

DIVIDENDE EXTRAORDINAIRE

Le conseil d’administration, en considérant les résultats financiers de la Société, a décidé de déclarer un dividende extraordinaire de 4 cents, qui sera versé le 25 septembre 2020 pour chaque action ordinaire émise et en circulation inscrite à la fermeture des marchés le 16 septembre 2020.

Mot du président, M. Georges Cohen :

- Ces premiers résultats d’exploration sont importants, très satisfaisants et encourageants pour la suite de ce programme d’exploration.

Cela nous permet d’anticiper un allongement notable de la durée de vie de la mine dont nous confirmerons les résultats lors de la publication d’un estimé des réserves minérales en fin d’année.

Avoir une deuxième fosse déjà confirmée est un premier résultat concret de cette campagne d’exploration.

- La situation actuelle de trésorerie et les perspectives à venir nous permettent de distribuer un second dividende extraordinaire de 4 cents ; ce qui porte la distribution de dividendes à 6 cents par action depuis janvier 2020.



Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.