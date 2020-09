Gand, 11 septembre 2020 – 18.00 h – Communiqué de presse / information réglementée

Les points forts au premier semestre 2020

ABO-GROUP ne flanche pas, malgré le coronavirus

Le bénéfice opérationnel avant amortissements augmente de 14%, à 3,8 millions d’euros

Le bénéfice net augmente de 60%

4,6 millions d’euros de trésorerie opérationnelle générée

Perspectives

2020 : les 25 ans d’ABO : des fondations solides pour une croissance soutenue

Investissement et focus sur la géotechnique en Belgique

S1 2019

en 000 € S1 2020

en 000 € Variation

en 000 € Variation

en % Par action

en € Chiffre d’affaires 23 600 23 899 299 1,3% Produits d'exploitation totaux 24 002 24 143 141 0,6% Bénéfice opérationnel avant amortissements 3 303 3 774 471 14,3% 0,36 Amortissements 2 075 2 183 108 5,2% Bénéfice opérationnel 1 228 1 591 363 29,6% 0,15 Résultat financier -329 -251 78 -23,7% Bénéfice avant impôts 899 1 345 446 49,6% Bénéfice net 600 965 364 60,6% 0,09 Résultat total 603 976 373 61,9% Total des fonds propres 15 707 17 722 2 015 12,8% 1,68 Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 676 4 578 3 902 577,2% Total du bilan 49 364 54 497 5 133 10,4%

Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment, déclare : « Le coronavirus nous a peu affectés, voire pas du tout. Grâce à la flexibilité interne et à la rigueur dans l’application et le suivi des mesures de sécurité, tout retard ou presque a été évité dans la consultance tandis que dans le travail de terrain, seule une immobilisation limitée et temporaire a été observée dans divers grands projets. Sur le plan financier, nous marquons une belle progression, avec un bénéfice net en hausse de plus de 60%. C’est une performance de choix, dont nous pouvons légitimement être fiers. Je tiens avant tout à remercier tous nos collaborateurs qui, avec souplesse, ont opéré la transition vers le télétravail, mais aussi nos clients et fournisseurs qui ont maintenu leur confiance. ABO-GROUP est plus fort que jamais, avec un solide matelas de liquidités, un faible endettement et une croissance structurelle avec, en toile de fond, la durabilité, le changement climatique, la neutralité énergétique et les besoins en infrastructures de qualité. ABO-GROUP est idéalement positionné pour tirer parti du redressement et de la relance attendue de l’économie. Une série d'investissements et d'optimisations ont, entre-temps, été réalisés en interne pour permettre au groupe de poursuivre sa croissance organique. À notre grand regret, dans le respect des mesures liées au coronavirus, nous ne pourrons pas fêter comme il se doit nos 25 ans le 27 octobre. Nous espérons néanmoins pouvoir le faire à un moment propice au cours de l’année jubilaire 2021, avec toutes nos parties prenantes. »





L'année 2020 a bien commencé, avec une croissance organique à deux chiffres. À partir de la mi-mars, toutefois, nous avons été partout confrontés aux effets du confinement. Certaines de nos activités ont été durement touchées pendant plusieurs semaines, avec un personnel contraint de passer au télétravail, des chantiers devenus soudain inaccessibles et reportés, des déplacements limités par obligation, etc. Après un faible mois d'avril, néanmoins, l’occupation est lentement revenue à la normale en mai et juin. Pour le premier semestre, cela se traduit finalement par un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% pour l’ensemble du groupe. La géotechnique, le moteur de croissance du groupe, a progressé de 6,2%, dont 2% de façon organique. La division Sol affiche aussi de bons résultats, soutenue par une forte demande du marché aux Pays-Bas dans le domaine des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées). La division Amiante et Énergie est celle qui a le plus souffert des effets des mesures corona. Pendant 2 mois, l’activité est tombée pratiquement à l’arrêt dans ce secteur, un impact qui n’a plus pu être rattrapé au premier semestre.

S1 2019

en € 000 S1 2020

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % % du

chiffre d’affaires Géotechnique 12 012 12 760 748 6,2% 53,4% Sol & Environnement 10 455 10 473 18 0,2% 43,8% Amiante & Énergie 1 067 622 -445 -41,7% 2,6% Autres 66 43 -23 -34,8% 0,2% Chiffre d’affaires 23 600 23 899 299 1,3% 100%



Malgré des conditions de marché difficiles, ABO a réussi à afficher une croissance de 5,4% en France. L'apport d’Innogeo, un spécialiste en étude géophysique des sols, explique pour l’essentiel cette augmentation. Néanmoins, le chiffre d'affaires sous-jacent est resté stable, ce qui constitue une véritable réussite au vu des fortes perturbations dans le travail de terrain.

En Belgique, on note un léger repli résultant principalement de l'impact négatif du segment Amiante et Énergie. En Géotechnique, dans le marché connu sous le nom commercial Geosonda, une très solide croissance (>40%) a de nouveau été enregistrée. Outre le travail de terrain environnemental, le segment « sol » s’est bien comporté également, malgré la pression dans la division « démolition et amiante ».

Les activités aux Pays-Bas n’ont pratiquement pas souffert du coronavirus. Aux Pays-Bas, les autorités ont adopté des mesures moins drastiques et la plupart des commandes et des chantiers se sont poursuivis normalement. La croissance de 1,4% a été soutenue par la division « consultance en sols » qui a dû répondre à une forte demande suite à la réglementation PFAS. En géotechnique, la consultance et le travail de terrain se sont maintenus à un niveau élevé.

S1 2019

en € 000 S1 2020

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % % du

chiffre d’affaires France 10 368 10 931 563 5,4% 45,7% Belgique 8 118 7 783 -335 -4,1% 32,6% Pays-Bas 5 114 5 185 71 1,4% 21,7% Chiffre d’affaires 23 600 23 899 299 1,3% 100%





Le bénéfice opérationnel avant amortissements augmente de 14%, à 3,8 millions d’euros

Le bénéfice opérationnel avant amortissements s’établit à 3,8 millions d'euros, soit une augmentation de 14,3%. La réduction (temporaire) des frais liés à l'intérim, aux hôtels et voyages, au carburant, aux bourses, à la formation, au matériel de bureau, etc., a compensé l'augmentation des frais pour le télétravail et la prise en charge des projets ajournés dans le planning. Les frais de personnel affichent une légère hausse en lien avec l’augmentation du nombre d’ETP au sein du groupe. En Belgique, il a été fait usage du système du chômage temporaire lorsque c'était possible. Cependant, le groupe a toujours visé une production maximale et a dès lors limité autant que possible le recours au chômage. Les amortissements augmentent légèrement, en ligne avec les investissements réalisés. Une attitude prudente dans le suivi des créances clients en cours a conduit à la constitution d'une provision supplémentaire de 75 K€. Au final, le résultat opérationnel augmente de 30% et passe de 1,23 à 1,59 million d'euros. D'une année à l’autre, on observe une augmentation significative de la contribution des activités néerlandaises et belges, tandis que la France reste stable.

Le résultat financier s’améliore de 78 K€, principalement en raison de la disparition d'une perte de change non récurrente enregistrée au 1er semestre 2019, en lien avec la liquidation du département international.

Le bénéfice net augmente de 60%, passant de 0,6 million d’euros à 0,96 million d’euros (9 cents par action).





4,6 millions d’euros de trésorerie opérationnelle générée

Le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles bondit fortement, passant de 676 K€ à 4,6 millions d'euros. Alors qu’au 1er semestre 2019, des moyens supplémentaires conséquents avaient encore été investis dans le fonds de roulement, au 1er semestre 2020, une forte réduction des créances clients en cours a pu être obtenue par un suivi actif. Côté fournisseurs, le groupe a eu recours, en Belgique et aux Pays-Bas, aux possibilités de report du paiement de la TVA, des retenues salariales et du précompte professionnel qui ont été offertes. Il s’agit là d’effets temporaires qui, entre-temps, se sont presque entièrement éteints. Outre l’évolution favorable du fonds de roulement, le solde s’explique par de meilleurs chiffres opérationnels et financiers.

Malgré un ralentissement temporaire des investissements au début de la période de confinement, le groupe a investi 1 million d’euros dans des immobilisations corporelles supplémentaires, notamment dans un nouveau véhicule de sondage pour la Belgique.

En France, le groupe a fait usage de la possibilité d'obtenir des prêts avec garantie de l’État à des conditions très avantageuses. Au total, 4,43 millions d'euros ont été prélevés, remboursables au printemps 2021. La durée peut cependant être prolongée jusque 5 ans, si on le souhaite. À ce jour, les fonds n’ont pas été dépensés et tiennent lieu de réserve de liquidités, de manière à pouvoir financer plus facilement un besoin accru en fonds de roulement pour le développement d'une activité.

Le total du bilan s’accroît, passant de 49,6 à 54,5 millions d'euros. Du côté de l’actif, le principal changement est l’augmentation des liquidités, qui passent de 5,7 à 13,3 millions d'euros sous l’effet, d'une part, de la diminution des créances commerciales et d’autre part, de la comptabilisation de dettes financières courantes. Du côté du passif, les fonds propres augmentent à 17,7 millions d'euros et le ratio de fonds propres s’établit à 32,5%. La solvabilité, calculée comme étant le ratio net des dettes financières par rapport au résultat opérationnel annualisé avant amortissements, s’établit à un niveau très confortable de 1,2 (contre 1,7 fin 2019). Ceci permet au groupe de financer sereinement ses différents plans d’expansion et d'investissement.

Le compte de résultats et le bilan intermédiaires consolidés (non audités), le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris ci-après.





Perspectives

2020 : les 25 ans d’ABO, des fondations solides comme base pour une croissance soutenue

Les différentes mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus auront encore un effet, dans les mois à venir, sur les revenus potentiels générés par le groupe. De ce fait, la croissance organique descend temporairement sous notre objectif de 5%. ABO table toujours, dans l’ensemble, sur un report des projets, et non des annulations. Il est impossible, à ce stade, d’estimer si la demande se rétablira pleinement. ABO, néanmoins, reste entièrement à la disposition de ses clients et s’efforce de maintenir une production maximale.

Compte tenu de l’impact du Covid-19, le groupe considère 2020 comme une année de transition. Pour le second semestre, toutefois, nous nous attendons à pouvoir réaliser un résultat au moins similaire sous réserve, bien entendu, de l’impact de nouvelles mesures restrictives. Si les plans annoncés par les autorités se traduisent effectivement en commandes, cela pourrait même engendrer une nouvelle dynamique. ABO-GROUP estime toutefois que cela produira ses effets surtout dans les années à venir, plus que dans l’exercice en cours. Une simplification administrative de la structure est à l’étude, ce qui se traduira par une réduction des coûts.

ABO a toute confiance dans son expertise, ses marchés et la croissance structurelle de son secteur. L’objectif à long terme, à savoir une croissance à deux chiffres en alliant croissance organique et par voie d'acquisition, est donc maintenu sans le moindre problème. Le groupe élabore actuellement un nouveau plan quinquennal (2021-2025). Les objectifs concrets seront communiqués avant la fin de l'année. ABO examine par ailleurs comment accélérer sa croissance et porter ainsi le groupe vers un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.

Le groupe cherche toujours à renforcer sa position par le biais d’acquisitions. Cependant, le marché des acquisitions a lui aussi été fortement perturbé, dans le monde entier, par la crise du coronavirus. Le groupe a identifié un certain nombre de possibilités intéressantes, sans qu'une transaction effective puisse toutefois être garantie.





Investissements et focus sur la géotechnique en Belgique

ABO-GROUP a développé des positions solides dans la géotechnique en France et aux Pays-Bas. La Belgique, jusqu’ici, restait un peu à la traîne, malgré de très bons chiffres de croissance. Fin juin, nous avons mis en service un nouveau véhicule de sondage, ce qui permettra d'accélérer encore la croissance. Nous investissons par ailleurs dans des essais géotechniques en laboratoire et dans le développement d’un département de conseil. Nous soutenons autant que possible la croissance interne par le recrutement d’experts pour le lancement et le développement de nouvelles activités. Ceci constituera la base de la croissance en 2021 et dans les années à venir.





Calendrier financier

31/03/2021 : Chiffres annuels 2020

26/05/2021 : Assemblée générale

Déclaration portant sur l'image fidèle donnée par l'information consolidée intermédiaire résumée et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport intermédiaire

Frank De Palmenaer, administrateur délégué, et Johan Reybroeck, CFO, déclarent qu'à leur connaissance, l'information consolidée intermédiaire résumée concernant la période de 6 mois prenant fin le 30 juin 2020, établie conformément à l'IAS 34 "Information financière intermédiaire" telle qu'approuvée par l’Union européenne, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et des entreprises reprises dans la consolidation, et que le rapport intermédiaire donne un exposé fidèle des principaux événements et des principales transactions avec des parties liées qui se sont produits au cours des six premiers mois de l'exercice et de leur effet sur l'information financière intermédiaire résumée, de même qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.





À propos d'ABO-GROUP

ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur les études de sol et la recherche géotechnique et environnementale. Avec ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP dispose d’environ vingt-cinq bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le groupe est aussi actif à l’international dans le cadre de projets. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP ( www.abo-group.eu ).





Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22





Johan Reybroeck

CFO ABO-GROUP Environment SA

johan.reybroeck@abo-group.eu







