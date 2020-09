Lexibook présente Trio Max, l’écran nomade révolutionnaire pour ordinateur portable

Les Ulis, le 15 septembre 2020

Lexibook annonce le lancement de Trio Max, un écran additionnel polyvalent pour ordinateur portable.

Trio Max est un écran nomade de 14 pouces qui se magnétise et se glisse simplement à l'arrière de tout ordinateur portable de 13 à 17 pouces pour créer une expérience double-écran. Conçu pour ceux qui souhaitent travailler et jouer dans un confort optimal, il révolutionne le travail et la productivité à distance. Selon une recherche menée par McKinsey, un deuxième écran peut augmenter la productivité jusqu’à 50%.

Trio Max dispose d'un affichage IPS 1080p économe en énergie et avec luminosité réglable. Il offre une excellente ergonomie grâce à sa légèreté, un angle de vue flexible et des utilisations en modes paysage ou portrait. Il est également possible d'acheter un second moniteur Trio pour les fixer ensemble et créer une configuration révolutionnaire à trois écrans. Une installation inédite permettant soit une vision à 180°, soit un partage d'écran pour une réunion efficace.





Trio Max est compatible les appareils Windows, Mac, Linux, Chrome ou Android via une connexion USB et son câble 2-en-1 USB-A et USB-C pour l'alimentation et le transfert de données. Trio Max peut également fonctionner avec une Nintendo Switch ou un téléphone mobile Android pour une expérience de jeu portable sur un écran plus grand. Un support est vendu séparément pour ceux qui souhaitent utiliser Trio Max comme un écran entièrement autonome.

Conçu pour les utilisations les plus polyvalentes, Trio Max est la solution parfaite pour les professionnels, les gamers, les traders, les entrepreneurs, les codeurs et les étudiants.

Disponible sur les principaux sites e-commerce et sur www.lexibook.com .

Référence : TRIOMAX / PVPGC 349,99 euros







Scannez pour

voir la vidéo :





A propos de Lexibook® :

Lexibook® est le spécialiste européen des appareils électroniques linguistiques, professionnels et éducatifs. Pionnier en 1992 avec l'introduction du premier dictionnaire électronique, Lexibook® a constamment innové pour faciliter la communication entre les personnes. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

