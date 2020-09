Aarhus, den 15. september 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 6 / 2020

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal AGF A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra H. Norup Holding ApS C/O Henning Norup, der den 14. september og 15. september 2020 har købt henholdsvis 1.676.627 og 323.373 stk. aktier i AGF A/S.

H. Norup Holding ApS C/O Henning Norup, råder herefter over samlet 19.336.524 stk. aktier, svarende til 5,05 % af de samlede stemmerettigheder og 5,12 % af den samlede aktiekapital i AGF A/S.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Dan Holt Jessen

Økonomidirektør

