AS Baltika annab teada, et alates 01.10.2020 on ettevõtte uus registrijärgne aadress ning tegelik asukoht Valukoja 10, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik. AS Baltika kontakttelefon on +372 6302700. AS Baltika muud kontaktandmed jäävad samaks. AS Baltika tütarettevõtte Baltman OÜ uus registrijärgne aadress ning tegelik asukoht on alates 01.10.2020 samuti Valukoja 10, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.





Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com