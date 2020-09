Paris, France et Belmont, Calif. - 21 septembre 2020 - Atos SE (CAC40 : ATO), leader international de la transformation digitale, et RingCentral, Inc. (NYSE : RNG), leader de solutions de communications Cloud, de collaboration et de centres de contact pour les entreprises, annoncent ce jour le lancement de la première version d'Unify Office (UO) by RingCentral en France. La solution sera également disponible en Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Espagne et aux Pays-Bas.

Adapté aux entreprises de toutes tailles, Unify Office by RingCentral permet aux utilisateurs de communiquer et collaborer simplement, où qu’ils se trouvent et depuis n’importe quel appareil. Ils accèdent via une solution professionnelle unique à des services de voix, de vidéo, fax et de collaboration d’entreprise.

Pierrick Belledent, responsable pôle informations métiers de l’Ecole Normale Supérieure (ENS), qui utilise Unify Office by RingCentral, explique : « La pandémie a nécessité de dématérialiser le déroulement du concours qui est une activité stratégique pour l'établissement. Notre partenariat avec RingCentral et Atos a permis de mener à bien cette session en permettant aux enseignants de collaborer ensemble en s’affranchissant des difficultés techniques. Atos nous a accompagnés pour mettre en place très rapidement la solution RingCentral qui a été plébiscitée par tous les usagers. »

Unify Office offre de multiples bénéfices clients, notamment :

: les clients peuvent migrer à leur rythme depuis leurs solutions de téléphonie traditionnelles sur site vers Unify Office by RingCentral. Ils peuvent également continuer d’utiliser leurs postes téléphoniques Atos Unify OpenScape existants avec Unify Office. Simplicité : un seul fournisseur, une seule offre, une seule solution. Unify Office by RingCentral couvre une large palette de besoins en matière de communication et de collaboration, permettant de travailler en tous lieux et de s’adapter aux nouveaux modes de travail d’aujourd’hui et de demain.

: un seul fournisseur, une seule offre, une seule solution. Unify Office by RingCentral couvre une large palette de besoins en matière de communication et de collaboration, permettant de travailler en tous lieux et de s’adapter aux nouveaux modes de travail d’aujourd’hui et de demain. Plateforme ouverte et intégrations : Unify Office permet une intégration rapide, tant avec les applications métiers existantes que les environnements Salesforce, Microsoft et Google, et ce grâce à plus de 200 intégrations natives ou au support d'Atos pour développer des intégrations personnalisées et s’adaptant à des usages spécifiques.

« Unify Office s'appuie sur une plateforme de communication Cloud de pointe apportant flexibilité et adaptabilité, en réponse aux besoins d’évolution des modes de travail vers des approches mobiles et distribuées, » a déclaré Elka Popova, vice-présidente de la recherche chez Frost & Sullivan. « Atos, avec son savoir-faire en Communication et Collaboration Unifiée, se distingue des autres fournisseurs de solutions car il associe les compétences d'un intégrateur de systèmes (IS) indépendant à l'expertise technologique autour des solutions de communication. S'appuyant sur sa connaissance approfondie des secteurs verticaux et son programme de transformation dédié, Atos adapte ses solutions et ses services pour répondre efficacement aux défis uniques et objectifs sectoriels des entreprises ».

La solution est disponible directement auprès d' Atos , via www.unifyoffice.com . Unify Office by RingCentral sera également disponible auprès des partenaires des principaux distributeurs locaux tels que Itancia et BusinessCom .

Pour en savoir plus sur Unify Office by RingCentral, consultez www.unifyoffice.com

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Atos UCC (Unified Communications and Collaboration) fait référence à l'ancienne division Unify

Atos Unify fait référence à la famille de produits de l'ancien programme de partenariat et de produits Unify.

About RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) is a leading provider of cloud Message Video Phone (MVP), customer engagement and contact center solutions for businesses worldwide. More flexible and cost effective than legacy on-premise PBX and video conferencing systems that it replaces, RingCentral empowers modern mobile and distributed workforces to communicate, collaborate, and connect via any mode, any device, and any location. RingCentral’s open platform integrates with leading third party business applications and enables customers to easily customize business workflows. RingCentral is headquartered in Belmont, California, and has offices around the world.

© 2020 RingCentral, Inc. All rights reserved. RingCentral and the RingCentral logo are trademarks of RingCentral, Inc.

