MONTRÉAL, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a lancé aujourd’hui sa campagne de sensibilisation portant sur la sécurité ferroviaire afin de marquer le coup d’envoi de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2020 en Amérique du Nord. Pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, qui se tient cette année du 21 au 27 septembre, la Police du CN se rendra dans des collectivités sur le réseau du CN, tout en respectant les protocoles liés à la COVID-19, afin de sensibiliser les gens aux conséquences potentiellement dévastatrices des intrusions sur les voies ferrées et du non-respect de la signalisation et des dispositifs de sécurité aux passages à niveau.



« L’année 2020 a été difficile pour tout le monde, mais il est important de se rappeler que le coronavirus n’est pas le seul danger. Les chemins de fer sont un service essentiel et à ce titre, ils occupent une place importante dans la chaîne d’approvisionnement et dans la vie de la plupart des gens, que ce soit pour le transport des marchandises ou les voyages. Chaque année, plus de 2 100 Nord-Américains perdent la vie ou sont gravement blessés à des passages à niveau ou à la suite d’intrusions. La sécurité ferroviaire, c’est l’affaire de tous, et ce, toute l’année. Nous demandons à chacun et à chacune de s’en souvenir toute l’année, pas uniquement cette semaine. »

- Stephen Covey, chef de la Police et de la sécurité du CN

Les habitudes de travail étant perturbées en raison de la pandémie de COVID-19, le CN rappelle à tous les automobilistes et piétons de faire preuve de la plus grande vigilance lorsqu’ils empruntent des passages à niveau qu’ils ont moins fréquemment utilisés ces derniers mois.

« Nous demandons aux gens de rester vigilants, même aux passages à niveau qu’ils connaissent bien, de s’arrêter et de prendre le temps de regarder et d’écouter les trains. Il faut faire preuve de patience et respecter les signaux d’avertissement. La sécurité est une valeur fondamentale du CN depuis plus de 100 ans, et nous voulons continuer de collaborer avec les collectivités où nous exerçons nos activités pour renforcer une culture axée sur la sécurité. »

- Stephen Covey, chef de la Police et de la sécurité du CN

Activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire

Les activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire seront différentes cette année, mais le CN travaillera plus fort que jamais afin de diffuser son message portant sur la sécurité ferroviaire. Il n’y a pas de répit pour la sécurité ferroviaire et en tant que fiers voisins, les agents de la Police du CN accompagnés d’autres membres du personnel du CN collaborent tout au long de l’année avec Opération Gare au train, les collectivités et les autorités locales afin de prévenir les accidents et les blessures aux passages à niveau tout en assurant la sécurité de tous sur les infrastructures du CN et aux alentours.

En tant que chemin de fer globalement responsable qui relie des collectivités à des marchés du monde entier, le CN prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les membres de son personnel, les collectivités, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires face aux défis sans précédent que pose la pandémie. Le CN continue d’investir dans la sécurité ferroviaire et cette année, malgré la pandémie, il invite toutes les collectivités le long de son réseau à participer aux activités de promotion de la sécurité ferroviaire, en respectant une distanciation sécuritaire.

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée

Les municipalités, les villes et les communautés autochtones que dessert le CN sont des alliées puissantes dans la promotion de la sécurité ferroviaire. L’an dernier, plus de 200 collectivités au sein du réseau du CN ont signé des résolutions ou des déclarations appuyant la Semaine de la sécurité ferroviaire.

À propos de la Police du CN

Chaque année, la Police du CN effectue des centaines d’interventions sur l’ensemble du réseau du CN, soit dans huit provinces canadiennes et 16 États américains. En plus de patrouiller dans la propriété du CN, les agents de la Police du CN font des exposés sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage les gens à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’est engagée à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.