SAN ANTONIO, Texas (USA), Sept. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im Bereich von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es M1 Finance, einem in Chicago (USA) ansässigen Online-Finanzdienstleistungsunternehmen, erweiterte Funktionen für Amazon Web Services (AWS) bereitstellt. Dies hat M1 Finance dabei geholfen, die Betrugserkennung zu beschleunigen und dynamische Datenabfragen in Echtzeit über eine effiziente Datenpipeline zu ermöglichen.



M1 Finance bietet eine innovative Geldverwaltungsanwendung für intelligente Anleger, die Zugang zu Funktionen wie Automatisierung, Fremdkapitalanlage- und Bankdienstleistungen suchen, die alle in einer integrierten Lösung zusammengefasst sind. Die Plattform des Unternehmens ist mit über 200.000 Konten und einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 2 Milliarden US-Dollar erheblich gewachsen. Um eine sichere Benutzererfahrung zu gewährleisten, möchte M1 Finance eine nahtlose Schnittstelle mit zuverlässiger Sicherheit und Betrugserkennung bereitstellen.

Aufgrund des schnellen Anstiegs der Benutzerzahlen stellte M1 Finance fest, dass ein wesentlich höheres Datenvolumen aus den internen Systemen erfasst wurde, als die vorhandene Datenbank verwalten konnte. Die Verarbeitung derart hoher Datenmengen kann mit herkömmlichen Datenbanksystemen kostspielig werden. Das Unternehmen verfügte auch über Java-Anwendungen, die über viele Jahre hinweg Daten sammelten, die für die Betrugsanalyse von großem Nutzen sein könnten. Diese Daten wurden in abgeschotteten älteren Datenbanken gespeichert und Onica, ein Unternehmen von Rackspace Technology, bot eine Lösung für die Abfrage schnell wechselnder Datenmengen mit hohem Datenvolumen aus dem vorhandenen System.

„Das Team von Onica hat sich bei der Entwicklung und Implementierung der Lösung wirklich selbst übertroffen“, so Richard Whaling, Lead Data Engineer bei M1 Finance. „Im Stil des Codes und im Design der Implementierung zeigte sich ein hohes Maß an Leidenschaft und Handwerkskunst, was bei solchen Engagements selten vorkommt. Man kann wirklich großartig damit arbeiten.“

„Intelligente Anleger werden stark von den Fortschritten bei der Datenanalyse profitieren, die M1 Finance gemacht hat, um die sichere Verarbeitung hochsensibler Daten zu beschleunigen“, so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit M1 Finance, im Rahmen derer die alten Systeme migriert und und danach intelligente Automatisierungsfunktionen vollständig genutzt werden, um durch eine nahezu in Echtzeit arbeitende Lösung ein optimiertes Kundenerlebnis zu erzielen.“

Die neue Lösung hat den Prozess erheblich rationalisiert und das zu einer praktisch in Echtzeit ablaufenden Lösung automatisiert, was zuvor manuell über mehrere Stunden durchgeführt wurde. Das Design der Lösung bietet Skalierbarkeit, niedrige Kosten und die Integration vorhandener Datensätze. Die Lösung bietet außerdem überragende Flexibilität und ersetzt den Prozess, in dem Aufgaben für einen Techniker in die Warteschlange gestellt werden müssen, durch einen Prozess, bei dem Datenanalysten dynamische Ad-hoc-Abfragen durchführen können. Geschäftskunden von M1 Finance können jetzt robuste Abfragen in großem Maßstab erstellen, ihre Datenquellen mit einer Größe von mehreren Petabyte adressieren und aussagekräftige, zeitnahe Ergebnisse liefern. Dies bietet einen erheblichen Vorteil bei der Betrugserkennung, bei der jede Minute kürzerer Verarbeitungszeit einen proportional höheren Erfolg und eine verbesserte Sicherheit bedeuten kann.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über M1 Finance

Mit dem preisgekrönten M1 können Menschen ihr Geld auf einfache, intelligente und automatisierte Weise – kostenlos – auf einer integrierten, sicheren Plattform verwalten und vermehren. Durch die Kombination von Anlage-, Cash-Management- und Portfolio-Kreditlinien bietet M1 Hunderttausenden von Menschen Wahlmöglichkeiten und Kontrolle über ihr Geld. M1 wurde 2019 von Investopedia als bester Robo-Advisor für anspruchsvolle Anleger und 2019 als bester Berater für sozial verantwortliches Anlegen ausgezeichnet. Für weitere Informationen oder um ein Konto zu erstellen, besuchen Sie bitte www.m1finance.com .

