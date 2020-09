Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 25.9.2020 klo 9.50 (EEST)

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan pilottitutkimus kroonisen kivun uudesta hoitoprotokollasta Nexstimin NBT®-laitteistolla

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Helsingin yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus koskien hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa nopeutetutulla iTBS -hoitoprotokollalla.

Nopeutettu iTBS (accelerated iTBS) tarkoittaa transkraniaalista magneettistimulaatio (TMS) -terapiaa, jossa magneettistimulaatiota annetaan potilaalle useita kertoja päivässä yksittäisten päivien aikana. Tavallisesti kivun hoidossa käytettävässä TMS-terapiassa hoitokertoja on yksi päivässä usean viikon ajan.

Helsingin yliopistollisen sairaalan pilottitutkimuksessa selvitetään nopeutetun iTBS-protokollan vaikuttavuutta 5-10 potilaalla, jotka kärsivät hoitoresistentista kroonisesta neuropaattisesta kivusta ja jotka eivät ole hyötyneet aikaisemmasta 10 Hz taajuudella toteutetusta liikeaivokuorelle kohdennetusta sarja-TMS -hoidosta.

Tutkimuspotilaiden hoito aloitetaan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kaikkien hoitojen arvioidaan olevan toteutettu vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan mahdollisimman pian niiden valmistuttua.

Mikko Karvinen, Nexstimin toimitusjohtaja, kommentoi: ”Tämä krooniseen kipuun liittyvän nopeutetun iTBS-protokollan pilottitutkimuksen aloittaminen on yksi strategisista tavoitteistamme vuodelle 2020. Helsingin yliopistollinen sairaala on jo pitkään ansiokkaasti käyttänyt SmartFocus® TMS -teknologiaa hyödyntävää NBT®-laitteistoamme kroonisen, neuropaattisen kivun hoidossa ̶ olemmekin hyvin ilahtuneita, että he lähtevät tätä pilottitutkimusta toteuttamaan.”

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com



Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se



Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



Liite