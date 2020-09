ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks ja SIA Orkla Biscuit Production on allkirjastanud lepingu Orkla vahvli- ja küpsisetehase ehituseks Ādažis Lätis.

Tööd hõlmavad uue vahvli- ja küpsisetehase hoone ehitust koos välisvõrkude ja territooriumi infrastruktuuri rajamisega.

Lepingu maksumus on ligikaudu 32 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta jaanuaris.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka.

Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.

