Résultats semestriels 2020

Résultats impactés par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19

Situation de trésorerie brute renforcée : 46,5 M€ disponibles au

30 juin 2020

30 juin 2020 Perspectives 2020 : amélioration perceptible de l’activité dans plusieurs activités du Groupe malgré une visibilité qui demeure très limitée

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2020, arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est tenu le 22 septembre 2020 et ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros S1 2020 S1 2019 VAR Chiffre d’affaires consolidé 73,5 102,9 -28% Résultat opérationnel courant -2,3 3,0 N/S Résultat opérationnel -2,4 1,4 N/S Résultat net part du Groupe -2,1 0,2 N/S

Chiffre d’affaires en retrait marqué

Le Groupe AUREA a réalisé au 1er semestre 2020 un chiffre d’affaires de 73,5 M€ en retrait de 28% par rapport au 1er semestre 2019, fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et de la période de confinement.

Le chiffre du Pôle Métaux & Alliages (-34% sur le 1er semestre 2020) a particulièrement pâti de la crise sanitaire du Covid-19 et de ses effets sur les secteurs automobile et aéronautique, avec en particulier une succession de démarrages et d’arrêts d’activité durant le 2nd trimestre, en fonction de la demande des donneurs d’ordre tant français qu’européens. Les secteurs du cadmium et du chlorure de zinc ont affiché une meilleure résistance durant le semestre.

Excepté la distribution de combustibles qui a réalisé une bonne performance dans cette conjoncture difficile, les autres activités du Pôle Produits dérivés du Pétrole ont souffert durant la période de confinement avec notamment une collecte d’huiles moteur usagées quasiment à l’arrêt. L’activité des plastiques a également subit la baisse d’activité dans les secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et automobile.

Le Pôle Caoutchouc & Développements, a affiché une bonne résistance sur le 1er semestre, tant en ce qui concerne l'activité de recyclage des pneus que la dépollution des déchets mercuriels qui a poursuivi sa progression après avoir solutionné les problèmes techniques liés à la mise en service du nouveau four de décontamination. Dans ce dernier secteur, l’évolution de la législation en vigueur ainsi que le développement de la prospection commerciale devraient contribuer à accélérer le développement de l’activité sur les trimestres à venir.

Résultats semestriels en repli

Avec les arrêts fractionnés de plusieurs usines au cours du 1er semestre 2020, le résultat opérationnel courant se solde par une perte de 2,3 M€. Dans ce contexte particulier, le Groupe s’est attaché à préserver ses marges, mais le niveau d’activité a été insuffisant dans certaines filiales pour absorber les frais fixes.

Après la restructuration et le plan social opérés durant le 2nd semestre 2019, une des satisfactions du semestre est de constater que la filiale belge Flaurea Chemicals a redressé significativement ses performances.

Les frais financiers ont augmenté de 0,2 M€ par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent en liaison avec l’augmentation de la dette bancaire. Après prise en compte d’un produit d’impôt de 1,0 M€, le résultat net part du Groupe s’inscrit en perte à hauteur de 2,1 M€.

Situation financière du Groupe

Au 30 juin 2020, AUREA affiche une situation financière solide caractérisée par :

des capitaux propres de 58,0 M€ ;

une trésorerie brute de 46,5 M€ (dont factor) renforcée par l’obtention de nouveaux crédits moyen terme et de prêts garantis par l’État, dont 17,5 M€ étaient débloqués au 30 juin 2020 sur un total de 20,5 M€ ;

une dette financière brute de 60,5 M€ (incluant les P.G.E.), dont 17,7 M€ à moins d’un an, à comparer avec des montants respectifs de 33,4 M€ et 9,7 M€ au 30 juin 2019.

Malgré le contexte sanitaire et la situation économique dégradée du 1er semestre 2020, l’activité du Groupe a dégagé une capacité d’autofinancement et un flux net de trésorerie positifs durant cette période notamment grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement. La situation de trésorerie du Groupe AUREA lui permet ainsi de respecter ses engagements financiers et d’aborder sereinement la relance progressive de ses activités.

Perspectives 2020

La visibilité demeure faible dans certains métiers du Groupe qui restent tributaires de l’évolution de la situation sanitaire et économique tant en France qu’à l’international, tout en évoluant dans un contexte d’incertitudes géopolitiques. Toutefois, depuis le début de l’été, des signaux encourageants de reprise sont perçus dans plusieurs activités, notamment celles évoluant dans le secteur automobile, ce qui devrait permettre d’améliorer la performance financière du Groupe sur la fin de l’exercice. La solidité financière d’AUREA lui permet de programmer de nouveaux investissements industriels, de développer ses métiers, et de saisir le cas échéant, des opportunités de croissance externe.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 5 novembre 2020 après bourse

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

