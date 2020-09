Bollène, 30 septembre 2020 – 07 :00 (CET)

Communiqué de presse

RESULTATS SEMESTRIELS 2020



Chiffre d'affaires S1 2020 : 17,27 millions d'euros (+16,2% YoY)

Résultat Net : 4k€, une amélioration de 1,89 million d'euros

Carnet de commandes fermes au 30 juin : 21,4 millions d'euros

Prises de commandes affectées par la crise Covid-19 : 16,2 millions d'euros

Maintien de l'objectif d'équilibre en année pleine

Une légère croissance est prévue dans toutes les unités pour 2021





Le comité d’audit et le conseil d’administration se sont réunis à l’effet d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2020. Les commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.

L'EBITDA consolidé du groupe Egide (corrigé de l'IFRS16) pour le semestre clos au 30 juin 2020 s'élève à 0,93 M€, soit une amélioration de 1,1 M€ par rapport à l'année précédente, malgré l'impact de la crise Covid-19.

Compte de résultat conso. 30/06/2020

(En M€) S1 2019 En % du CA S1 2020 En % du CA Chiffre d’affaires 14,87 17,27 Excédent Brut d’exploitation * (0,18) (1%) 0,93 7% Résultat opérationnel (1,38) (9%) 0,52 3% Résultat Net (1,71) (12%) 4k€ 0%

* Excédent Brut d’exploitation (EBITDA) corrigé de l’IFRS 16

ELEMENTS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour le premier semestre s’est élevé à 17,27 millions d’euros, en hausse de 16,1 % par rapport au premier semestre 2019.

Les ventes réalisées en Amérique du Nord représentent désormais 63,7 % du chiffre d'affaires total du groupe au premier semestre 2020.

Le groupe Egide a pu maintenir un niveau d'activité satisfaisant au sein de ses 3 sites industriels tout en respectant les consignes de santé et de sécurité pour ses employés en raison de la crise du Covid-19. Cela a permis au groupe Egide de terminer le premier semestre à un niveau proche de son budget interne.

Les fournisseurs et les clients ont continué à opérer à l'échelle mondiale avec un nombre extrêmement faible de reports et d'annulations de commandes.

Cependant, l'activité commerciale a été réduite, les demandes de cotation ayant ralenti. Le cycle d'exploitation de l'activité étant assez long, l'impact sur la fin de 2020 restera limité. Dans le cadre de sa stratégie commerciale mondiale visant à développer son activité à l'export, le groupe a relancé en juin ses actions pour augmenter la couverture de son réseau international, notamment en Russie et en Allemagne, et a recruté un responsable commercial supplémentaire aux États-Unis.





RESULTATS AU 30 JUIN 2020

Au premier semestre 2020, EGIDE SA a augmenté ses ventes de 16,3 % grâce à une forte demande sur les marchés de l'imagerie thermique et des produits hyperfréquence pour le secteur défense et aérospatial. Elle a également commencé à bénéficier de ses actions de réduction des coûts entreprises en 2019, mais n'a pas encore pu en tirer pleinement parti en raison des besoins temporaires de sous-traitance et d'un mix produits défavorable au niveau du coût des matières premières.

Pour EGIDE USA, la demande continue de croître sur le secteur de la puissance et ses revenus ont augmenté de 20,8 %. La hausse de la demande de trois acteurs majeurs sur ce marché a fait augmenter les revenus. Egide USA continue à travailler sur de nouvelles opportunités pour sa technologie HTCC et GTMS, notamment sur les marchés de la vision infrarouges et des batteries thermiques.

Chez Santier, le lancement de programmes de satellites par de grands acteurs de la Défense a permis à l'entreprise d'améliorer ses revenus de 10,7 %. Santier continue à travailler sur des composants usinés avec des matériaux tels que le Kovar, ou de dissipation thermique tels que le CuMo et CuW. De nouveaux matériaux et produits usinés sont en cours d'élaboration. Les programmes de productivité et d'efficacité concernant l'usinage sont d'une importance capitale pour améliorer les revenus et les marges de cette filiale.

Les deux sites nord-américains ont demandé et reçu un financement PPP (Paycheck Protection Program) en avril 2020, pour un montant total de plus de 1,6 million de dollars. Les termes du programme de soutien à l’économie face à la pandémie, prévoient la possibilité de demander la transformation en subvention de ces prêts après 8 ou 24 semaines. En juin 2020, EGIDE USA a demandé l'annulation du prêt, tandis que Santier présentera une demande similaire au troisième trimestre.

Le résultat consolidé opérationnel du groupe s’améliore de plus de 2 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019, avec deux différences majeures : la provision pour restructuration de 930k€ de 2019 et la subvention américaine PPP (Paycheck Protection Program) de 690k€ de 2020. On constate donc une amélioration du résultat opérationnel de 420k€ hors évènements non récurrents, ce qui représente 17,5% de la croissance du chiffre d’affaires.

Il convient de noter que le résultat net est calculé après une charge d'impôt de 215 k€, qui n'affectera pas la trésorerie.

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2020

ACTIF PASSIF S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 Immobilisations corporelles



11,60 10,81 Capitaux propres 11,42 10,40 Stocks, créances et autres actifs



14,32 14,6 Dette financière et provisions 12,81 12,62 Trésorerie 3,87 2,93 Dettes fournisseurs et autres 5,7 5,31 TOTAL 29,79 28,34 TOTAL 29,79 28,34

Les acquisitions d’immobilisations corporelles du semestre sont de 215 k€.

Les remboursements d’emprunts ont été compensés par des emprunts nouveaux : 400k€ de PGE (Prêt Garanti par l’Etat) en France, 850k$ de PPP à Santier et le reliquat de l’emprunt PPP d’Egide USA d’un montant de 794k$ dont 761k$ ont été transformés en subvention.

EVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS APRÈS LE 30 JUIN 2020

Comme indiqué dans deux communiqués de presse dédiés, un incendie s'est déclaré dans les locaux d'Egide USA à Cambridge. Cet incident est couvert par la police d'assurance dommages et pertes d'exploitation souscrite aux États-Unis, et une première enveloppe de 3 millions de dollars a déjà été allouée.

PERSPECTIVES

Chez Egide SA, le programme de modernisation Industry 4.0 a été gelé jusqu'en juillet en raison de la pandémie. Le projet a repris au troisième trimestre. Il vise à tirer parti des aides publiques régionales françaises et européennes pour soutenir la reprise des marchés auxquels le groupe s'adresse. Malgré les circonstances liées à la crise sanitaire et le ralentissement de l'activité économique qui en découle, les commandes ont continué à être prises. Le carnet de commandes du second semestre d'Egide SA est supérieur à celui du S1 2020 bien qu’inférieur aux attentes du groupe.

Santier connaît une forte volatilité de l'activité en raison de la situation actuelle liée au Covid-19 et l'activité à court terme en sera affectée. Cependant, les tendances du marché semblent favorables et la forte résilience des marchés de Défense devrait profiter au site de San Diego.

Chez Egide USA, l'impact de l'incendie de Cambridge aura un effet négatif sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre. L’ensemble des travaux de reconstruction participera à la modernisation de l’outil industriel de l’usine, gage d’amélioration en termes de sécurité, de fiabilité, et d’efficacité. Le traitement comptable du remplacement des actifs détruits créera un certain profit, sans incidence sur la trésorerie. La réduction des revenus due à l'incendie sera compensée par l'assurance contre les pertes d'exploitation.

Pour l'année 2021, la direction prévoit une légère croissance dans toutes les unités grâce à quelques signes positifs. Mais la poursuite de la crise sanitaire pourrait limiter ses ambitions.

Jim Collins, président-directeur général d’Egide, commente : “Malgré la pandémie de Covid-19, qui a touché toutes les entreprises à des degrés divers dans le monde, notre entreprise a obtenu de très bons résultats au cours du 1er semestre, avec une croissance de notre chiffre d’affaires de 16 %. Nous avons également constaté une amélioration rapide de notre rentabilité, même s'il est vrai que nous avons encore du chemin à parcourir pour devenir la société de classe mondiale vers laquelle nous tendons tous. La réponse de notre équipe de Cambridge à l'incendie industriel de juillet a été très efficace, et avec l’aide des autorités locales et des partenaires tiers pour rétablir une situation opérationnelle normale, nous avons pu répondre à la plupart des demandes de nos clients. La réhabilitation complète sera achevée en novembre prochain et permettra de poursuivre les efforts d'amélioration de l'ensemble du groupe. »

CALENDRIER FINANCIER

Viso conférence SFAF - Résultats semestriels 2020 30 septembre 2020 – 14 :30



Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020



1er octobre 2020



Chiffre d’affaires 2020



26 janvier 2021

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr





A propos d’Egide - www.egide-group. com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID





Pièce jointe