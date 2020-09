September 30, 2020 03:00 ET

AS Baltika juhatus nimetas 1. oktoobrist 2020 Grupi uueks finantsjuhiks Triinu Tarkini.

Triinu Tarkin on töötanud AS Baltika finantsosakonnas erinevatel positsioonidel alates detsembrist 2011 ja naaseb käesolevaga lapsehoolduspuhkuselt. Triinu Tarkinil on bakalaureusekraad Estonian Business School’ist ja magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta töötas auditi- ja konsultatsiooniteenusaid pakkuva organisatsiooni PwC jaoks Eestis ja Austraalias aastatel 2005–2011.





