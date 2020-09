MONTRÉAL, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui que Stingray Affaires, sa division des services commerciaux, a conclu une entente avec Space Factory Media visant l’offre sur le marché américain de ses solutions musicales en magasin, de ses expériences numériques et de ses outils de connaissance du consommateur propulsés par intelligence artificielle destinés aux marques et aux entreprises. À une époque où les attentes des marques envers les expériences multimédias sont de plus en plus élevées, ce nouveau partenariat donnera aux entreprises l’accès à une offre multiplateforme exhaustive qui leur permettra de tisser des liens encore plus forts avec le consommateur. L’entente comprend également une option d’acquisition exclusive de Space Factory Media par Stingray à un prix d’achat prédéterminé.



Grâce à son équipe de professionnels chevronnés, Space Factory Media contribuera à étendre la portée de Stingray Affaires à l’échelle mondiale, et soutiendra l’entreprise montréalaise dans ses activités de planification opérationnelle, de développement du marché, de ventes stratégiques, et de fusions et acquisitions pour faciliter sa pénétration du marché de la musique d’ambiance et des solutions multimédias en magasin aux États-Unis. L’entente comprend également l’offre des services de Chatter Research, une entreprise acquise par Stingray plus tôt cette année qui utilise l’intelligence artificielle pour prendre le pouls de la clientèle et obtenir des données exploitables en temps réel.

Les clients actuels comme potentiels reconnaîtront la valeur de ces produits et services de qualité hautement pertinents, qui contribuent à fidéliser la clientèle et à augmenter le volume de transactions. Les entreprises à la recherche de solutions multimédias numériques complètes seront en mesure d’offrir à leurs clients une expérience cohérente comprenant musique d’ambiance, affichage numérique, engagement mobile et connaissance du consommateur.

« Nous croyons fermement en la croissance continue de nos services de musique pour espaces commerciaux, et nous sommes enchantés de travailler avec Space Factory pour aider les marques à communiquer plus efficacement avec les consommateurs », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Cette nouvelle phase de notre expansion aux États-Unis consolide notre position de chef de file mondial de la musique pour entreprises, tout en ouvrant la voie au développement de nouvelles solutions innovantes et fondées sur les données. »

« En fondant Space Factory, Walt Tatum et moi voulions contribuer à révolutionner l’industrie de la musique et des médias de marque », a expliqué John Crooke, cofondateur et directeur général des médias de Space Factory. « Nous étions à la recherche d’un partenaire qui partage notre engagement à offrir aux marques et aux entreprises une solution multidimensionnelle, associant musique, production de contenus, médias, technologies, solutions mobiles et connaissance du consommateur de manière omniprésente et intégrée pour offrir une meilleure expérience client. Stingray partage non seulement notre vision, mais possède également les entreprises et les solutions intégrées pour y donner vie. Nous ne pourrions être plus emballés par ce nouveau partenariat et par ce que nous accomplirons ensemble. »

Présent dans plus de 125 000 établissements commerciaux à l’échelle mondiale, Stingray Affaires est un fournisseur de premier plan de musique d’ambiance sous licence et d’affichage numérique pour entreprises, et figure parmi les chefs de file mondiaux de la musique d’ambiance et des solutions multimédias en magasin.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, 101 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À propos de Space Factory

Space Factory est un collectif numérique de Los Angeles qui offre une gamme de services de développement de marque, de musique, d’engagement mobile et de marketing de contenu pour les secteurs des marques d’entreprise, du sport et du divertissement, et de l’affichage numérique. Pour en savoir plus, visitez le www.spacefactorymedia.com

