September 30, 2020 11:00 ET

September 30, 2020 11:00 ET

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

30.9.2020 klo 18.00

Vaisalan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2021

Vaisala Oyj julkaisee vuoden 2021 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 19.2.2021: tilinpäätöstiedote 2020

- 29.4.2021: osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

- 23.7.2021: puolivuosikatsaus 2021

- 28.10.2021: osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Vuoden 2020 vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi viikon 9 loppuun mennessä.

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina 30.3.2021. Vaisalan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Lisätietoja

Paula Liimatta, Business Controller and Head of Investor Relations

Puh. 040 580 3521





Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi