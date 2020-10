Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 5.10.2020 klo 9.05



Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta jättää yhtiön vuoden 2020 lopussa ‒ hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin

Kati Levoranta jättää tehtävänsä Rovio Entertainment Oyj:n toimitusjohtajana. Levoranta jatkaa tehtävässään vuoden 2020 loppuun saakka. Hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

”Kati on ollut vuosia avainasemassa useilla Rovion kehittämisen osa-alueilla. Hänen toimitusjohtajuutensa aikana yhtiössä on tehty järjestelmällistä strategista ja operatiivista työtä yhtiön liiketoiminnan kirkastamisessa, peliliiketoiminnan kehittämisessä sekä Angry Birds -brändin vaalimisessa. Katin määrätietoisella johdolla Rovio saatettiin myös pörssiin. Kuten Rovio puolivuotiskatsauksessaan 2020 raportoi, yhtiön tulos- ja kassavirtakehitys ovat hyvällä tasolla ja tase on vahva. Katin mitä innostavin persoona sekä vahva rooli esimiehenä on näkynyt myös yhtiön henkilöstötyytyväisyydessä. Kiitän yhtiön koko hallituksen puolesta lämpimästi Katia sitoutumisesta ja ansiokkaasta työskentelystä Rovion eteen sekä toivotan mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa”, toteaa Kim Ignatius, Rovion hallituksen puheenjohtaja.

”Vuodet Roviossa ensin lakiasiainjohtajana, sittemmin myynnissä ja vuoden 2016 alusta toimitusjohtajana ovat olleet äärimmäisen innostavia ja palkitsevia. Olen saanut tehdä työtä pelialan huippuammattilaisten kanssa hyvin kansainvälisessä ympäristössä. Ympärilläni on ollut lisäksi koko joukko muita lahjakkaita ja työhönsä intohimolla suhtautuvia roviolaisia ja kannustavia esimiehiä. Jatkamme tiiviisti yhdessä vielä vuoden vaihteeseen, ja sitten on aikani kiittää kaikkia hienosta yhteistyöstä”, sanoo Kati Levoranta, Rovion toimitusjohtaja.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Kim Ignatius, hallituksen puheenjohtaja

RovioIR@rovio.com

Mediadeski puh. 040 485 8985

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)