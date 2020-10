Selskabsmeddelelse

5. oktober, 2020

Meddelelse nr. 11/2020



Den 19. marts 2020 suspenderede Nilfisk de finansielle forventninger til 2020 grundet global usikkerhed udløst af COVID-19 pandemien.

Som beskrevet i 2. kvartalsrapporten offentliggjort den 20. august 2020 påvirkede pandemien efterspørgslen negativt i 2. kvartal, dog med en forbedring måned for måned hen over kvartalet. I 3. kvartal steg efterspørgslen yderligere dog ikke til samme niveau som i 3. kvartal sidste år. Baseret på foreløbige resultater for 3. kvartal 2020 er den organiske vækst -7.9% for den samlede forretning, og den foreløbige EBITDA margin før særlige poster er cirka 11,0%. I 3. kvartal 2019 var EBITDA marginen før særlige poster 10,2%.

Selv om usikkerheden fortsat er høj, og usikkerheden forbundet med de finansielle forventninger derfor også er højere end normalt, genindføres de finansielle forventninger for helåret som følger:

For helåret 2020 forventes nu en organisk vækst på -12,0% til -14,0% for den samlede forretning og en EBITDA margin før særlige poster på 10,5% til 11,5%.

Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger:

Ingen yderligere eskalering af pandemien med deraf følgende omfattende nedlukningsrestriktioner på niveau med 2. kvartal i nøglemarkeder som f.eks. USA, Tyskland, Frankrig, Italien og Storbritannien

Ingen væsentlig forværring af den nuværende efterspørgsel som følge af en markant forværring af de makroøkonomiske forhold

Ingen væsentlige forstyrrelser i hverken forsyningskæden eller produktionen

Modelantagelser:

Afviklingen af Consumer-forretningen i Stillehavsregionen forventes at påvirke den rapporterede vækst med cirka -1%

Valutakurseffekter forventes at påvirke den rapporterede vækst med cirka -1% (baseret på seneste valutakurser)

Særlige poster forventes i intervallet 15 til 20 mio. euro

Investeringer forventes at udgøre cirka 3% til 4% af helårets omsætning

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

T: +45 2128 5832

Media Relations

Louise Refsgaard Klinge

Global Media Relations

T: +45 2067 0833

