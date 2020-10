Assistez gratuitement à une soirée musicale qui célèbre la santé mentale regroupant des reprises de Daniel Johnston et des pièces originales signées Jeff Tweedy, Lucius, Tunde Adebimpe, Bully, Kate Davis, Molly Burch et plusieurs autres



MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B.), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, est fière de se joindre à American Campus Communities pour soutenir le Hi, How Are You Project, une organisation sans but lucratif dont la mission est d’ouvrir le dialogue sur le bien-être psychologique à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Le 10 octobre, à 19 h (heure du Centre) ou 20 h (heure de l’Est), Stingray invite les amateurs de musique à profiter gratuitement de la diffusion en direct d’un événement de sensibilisation unique sur Qello Concerts by Stingray (accessible sur mobile et sur les principales plateformes de diffusion en continu).

La programmation du concert propose des reprises du défunt musicien et artiste visuel de renommée mondiale Daniel Johnston, ainsi que des pièces originales d’un éventail d’artistes, dont Jeff Tweedy, Lucius, Tunde Adebimpe, Bully, Kate Davis et Molly Burch. L’événement s’inscrit dans les efforts continus de promotion du bien-être mental et vise à faire tomber les préjugés entourant la santé mentale, tout particulièrement chez les étudiants universitaires, l’un des groupes les plus touchés par le stress intense connu cette année.

« Encore aujourd’hui, la stigmatisation liée à la santé mentale nuit à la mise en place d’actions et d’échanges significatifs sur le sujet, affirme Mathieu Péloquin, vice-président principal, marketing et communications à Stingray. Nous ne saurions être plus fiers de faire équipe avec le Hi, How Are You Project, et d’ainsi encourager un dialogue essentiel en ce qui concerne les problématiques entourant le bien-être mental. Le concert, qui sera diffusé gratuitement sur le web, représente une belle occasion d’informer le monde entier de la mission de Hi, How Are You et met en scène des artistes extraordinaires qui ont à cœur d’améliorer notre qualité de vie à tous. »

Accès à la diffusion gratuite en direct sur Qello Concerts by Stingray :

Le 10 octobre, à 19 h (heure du Centre)/20 h (heure de l’Est), rendez-vous à qello.com/hhayp pour visionner le concert gratuitement





Consultez la programmation et l’horaire de l’événement à l’adresse hihowareyou.org





Consultez la liste de tous les appareils compatibles pour regarder la diffusion en direct à l’adresse qello.com/devices





