中国，上海和美国，硅谷, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯将于10月14日至16日在上海新国际博览中心E2展厅010B展位上展示其高可靠工业企业级、可插拔（ArmourDrive™系列）和BGA（NANDrive™系列）固态硬盘产品。从大容量EnduroSLC™ U.2 / 2.5英寸固态硬盘到SD / microSD存储卡，再到NVMe / SATA M.2和SATA / eMMC球栅阵列（BGA）固态硬盘，绿芯广泛的产品组合满足大量客户数据存储需求。
绿芯工业企业级固态硬盘具有宽温操作、内置断电保护、基于AES 256bit硬件加密和片上自适应RAID功能。
绿芯可插拔（ArmourDrive系列）固态硬盘和存储卡可提供多种外形规格、功能、NAND配置和从3千次到业内领先的25万次擦写（P / E）耐久性；并且通过冲击和振动测试，可在工业温度范围（-40°C至+85°C）工作。
绿芯BGA（NANDrive系列）固态硬盘产品组合，搭配每单元1bit（SLC）或每单元2bit（MLC）NAND，客户可以在三种不同接口中选择各种容量，同时为其设计节省空间。
请访问E2展厅中关村集成电路设计园（IC-PARK）010B展位的绿芯半导体，了解绿芯如何满足汽车、国防、航空航天、工业控制、网络和通信、安全和视频应用中对数据存储可靠性和寿命的要求。
关于绿芯
基于超过30年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。 https://www.greenliant.com
Greenliant， Greenliant的标志， EnduroSLC，ArmourDrive 和 NANDrive 是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
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媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62458868x6607
Greenliant
Santa Clara, California, UNITED STATES
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绿芯在2020年中国国际半导体博览会上展示工业级固态硬盘和存储卡
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