在10月14日至16日于上海举行的IC China 2020博览会上，绿芯将在E2展厅010B展位上展示其高可靠工业企业级、ArmourDrive™和NANDrive™固态硬盘产品。 绿芯广泛的工业级固态硬盘和存储卡产品组合可满足严苛的系统应用对数据存储的需求。

在10月14日至16日于上海举行的IC China 2020博览会上，绿芯将在E2展厅010B展位上展示其高可靠工业企业级、ArmourDrive™和NANDrive™固态硬盘产品。 绿芯广泛的工业级固态硬盘和存储卡产品组合可满足严苛的系统应用对数据存储的需求。

中国，上海和美国，硅谷, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯将于10月14日至16日在上海新国际博览中心E2展厅010B展位上展示其高可靠工业企业级、可插拔（ArmourDrive™系列）和BGA（NANDrive™系列）固态硬盘产品。从大容量EnduroSLC™ U.2 / 2.5英寸固态硬盘到SD / microSD存储卡，再到NVMe / SATA M.2和SATA / eMMC球栅阵列（BGA）固态硬盘，绿芯广泛的产品组合满足大量客户数据存储需求。



绿芯工业企业级固态硬盘具有宽温操作、内置断电保护、基于AES 256bit硬件加密和片上自适应RAID功能。

绿芯可插拔（ArmourDrive系列）固态硬盘和存储卡可提供多种外形规格、功能、NAND配置和从3千次到业内领先的25万次擦写（P / E）耐久性；并且通过冲击和振动测试，可在工业温度范围（-40°C至+85°C）工作。

mSATA (8GB-1TB): http://bit.ly/mSATA-SSD

SATA M.2 (2242: 8GB-512GB / 2280: 8GB-1.92TB): http://bit.ly/SATA-M2-SSD

NVMe M.2 (2242: 64GB-512GB / 2280: 128GB-2TB): http://bit.ly/NVMe-M2-SSD

SATA 2.5” (16GB-3.84TB): http://bit.ly/SATA-2point5-SSD

CFast (8GB-256GB): http://bit.ly/CFast

SD / microSD (8GB-256GB): http://bit.ly/SD-microSD

绿芯BGA（NANDrive系列）固态硬盘产品组合，搭配每单元1bit（SLC）或每单元2bit（MLC）NAND，客户可以在三种不同接口中选择各种容量，同时为其设计节省空间。

请访问E2展厅中关村集成电路设计园（IC-PARK）010B展位的绿芯半导体，了解绿芯如何满足汽车、国防、航空航天、工业控制、网络和通信、安全和视频应用中对数据存储可靠性和寿命的要求。

关于绿芯

基于超过30年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。 https://www.greenliant.com

Greenliant， Greenliant的标志， EnduroSLC，ArmourDrive 和 NANDrive 是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

此公告随附图片可在以下网页查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd3830c0-741b-4876-9112-a077d41e4c66

媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62458868x6607