October 08, 2020 07:00 ET

Pressmeddelande

8 oktober 2020, 13:00

Valberedning för Sdiptech utsedd





Vid årsstämman den 18 maj 2020 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti 2020 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning. I enlighet med detta har en valberedning inför årsmötet 2021 nu utsetts, bestående av:

Saeid Esmaeilzadeh

Helen Fasth Gillstedt (företrädare för Handelsbanken Fonder AB)

Ulrik Grönvall (företrädare för Swedbank Robur Fonder)

Jan Samuelson (Styrelseordförande i Sdiptech)

Valberedningens uppgifter och riktlinjerna för utnämningen av dess ledamöter beskrivs på företagets webbplats, www.sdiptech.se .

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats.

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till: valberedningen@sdiptech.com eller med post till bolagets adress:

Valberedningen

Sdiptech AB

Nybrogatan 39

114 39 Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se . Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.



Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020, kl 13:00.

