I årets første ni måneder havde Tryg en præmievækst på 6,9 % primært drevet af et positivt momentum i privatområdet. Forsikringsteknisk resultat på 2.715 mio. DKK (2.475 mio. DKK) var drevet af tilfredsstillende præmievækst, en fortsat positiv udvikling i kerneforretningen samt Alka-synergier. Udbruddet af COVID-19 havde negativ påvirkning på -113 mio. DKK inklusive tab på investeringer. Investeringsafkastet udgjorde -202 mio. DKK (381 mio. DKK), og var i 2. og 3. kvartal positivt påvirket af de finansielle markeder efter et ekstremt negativt investeringsafkast i 1. kvartal. Resultatet før skat udgjorde 2.318 mio. DKK (2.688 mio. DKK). Trygs solvensratio på 214 var positivt påvirket af periodens resultat samt beslutningen om at overgå til helårligt udbytte for 2020 som kommunikeret den 27. marts 2020.

Finansielle højdepunkter 3. kvartal 2020

• Præmievækst på 4,9 % (6,8 % eksklusive Alka i 3. kvartal 2019) i lokal valuta

• Forsikringsteknisk resultat på 980 mio. DKK (870 mio. DKK) drevet af fortsat positiv udvikling i kerneforretningen og Alka-synergier.

• Combined ratio på 82,7 (84,4)

• Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,2 pp. i Privat og 0,6 pp. for Tryg som helhed

• Omkostningsprocent på 14,1 (13,9)

• Investeringsafkast af den fri portefølje på 266 mio. DKK (97 mio. DKK)

• Samlet investeringsafkast på 237 mio. DKK (-29 mio. DKK)

• Resultat før skat 1.150 mio. DKK (779 mio. DKK)

• Solvensratio på 214

Finansielle højdepunkter 1.-3. kvartal 2020

• Præmievækst på 6,9 % (6,3 % eksklusive Alka i 1.-3. kvartal 2019) i lokal valuta

• Forsikringsteknisk resultat på 2.715 mio. DKK (2.475 mio. DKK)

• Combined ratio of 83,9 (84,8)

• Omkostningsprocent på 14,2 (14,0)

• Investeringsafkast af den fri portefølje på 72 mio. DKK (631 mio. DKK)

• Samlet Investeringsafkast på -202 mio. DKK (381 mio. DKK)

• Resultat før skat blev 2.318 mio. DKK (2.688 mio. DKK)

Kundemål og højdepunkter 3. kvartal 2020

• Transactional Net Promotor Score (TNPS) var på højeste niveau nogensinde med 71 (67)

• Antal produkter per kunde udgjorde 3,9 (3,8)

• Den 29. september udbetalte TryghedsGruppen for femte år i træk en bonus på 8 % til sine medlemmer baseret på Tryg’s udbytte, som også understøtter TryghedsGruppens 650 mio. DKK til velgørenheds- og forebyggelsesrelaterede aktiviteter via TrygFonden

• Kendskabet til TryghedsGruppens medlemsbonus blandt ikke-kunder var 29% i 3. kvartal, hvilket er identisk med samme periode sidste år. Udbetalingen af medlemsbonus fandt sted i slutningenen af 3. kvartal 2020, og Tryg forventer derfor øget kendskab til medlemsbonussen i 4. kvartal 2020

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Det har været et usædvanligt år, hvor Tryg har været stærkt påvirket af COVID-19. I 1. kvartal rapporterede Tryg et negativt investeringsresultat på knap en mia. DKK, hvilket har præget Trygs resultat år-til-dato, men vi glæder os over, at vi har indhentet omkring 80 pct. af tabet. I 1.-3. kvartal 2020 har Tryg hjulpet mere end 160.000 kunder i Norden med rejseskader, hvilket er 50 pct. højere end samme periode sidste år. Samtidig har der været en reduktion i antal skader på andre områder i kortere perioder af 2020. Antallet af skader er nu mere eller mindre tilbage på et normalt niveau, og samlet for 1.-3. kvartal 2020 havde COVID-19 en negativ påvirkning på 113 mio. DKK.

Men der er også mange positive ting at hæfte sig ved. I Tryg ser man fortsat en pæn vækst for koncernen på 4,9 pct., som stort set alle forretningsområder bidrager positivt til. Særligt Erhverv Danmark har fået vendt en negativ spiral til en flot kontinuerlig positiv vækst i både bestand og antal kunder de seneste to år samtidig med god lønsomhed.

Samtidig oplever vi, at danskerne køber sundhedsprodukter som aldrig før, hvilket har resulteret i en vækst på 75 pct. de seneste tre år – og dermed er det område, der vækster med størst hastighed i Tryg. 175.000 danskere har for eksempel købt en børneforsikring, over 50.000 har købt en tandforsikring, og over 7.000 vælger hver måned at købe en personforsikring hos Tryg.

Endelig glæder jeg mig over, at Tryghedsgruppen den 29. september for 5. år i træk har udbetalt næsten en mia. kr. i bonus til 1,3 mio. Tryg og Alka-kunder. Det svarer til hver 4. dansker.

