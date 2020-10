Scandinavian Investment Group A/S

October 12, 2020 03:00 ET

Som annonceret i selskabsmeddelelse 33/2020 har SIG påbegyndt et aktietilbagekøbsprogram som løber i perioden fra og med den 31. august 2020 til og med den 9. november 2020.

I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til maksimalt 15,0% af aktiekapitalen i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Vedhæftede transaktioner er foretaget under dette program.

Efter vedhæftede transaktioner ejer Scandinavian Investment Group A/S 6.407.120 egne aktier, svarende til 11,96% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 53.566.497 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EU’s forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

