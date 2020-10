Incap Oyj Pörssitiedote 12.10.2020 klo 18.10 (EEST)



LISÄTIETOJA AWS ELECTRONICS GROUPIN YRITYSOSTOSTA

Incap tiedotti 23.1.2020 julkaistuilla tiedotteilla, että se on allekirjoittanut sopimuksen AWS Electronics Groupin koko osakekannan hankinnasta. AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja ja yrityksellä on tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa. Kokonaisuus on raportoitu osana Incap-konsernia 23.1.2020 alkaen.

Velaton kauppahinta oli 15,9 miljoonaa euroa, ja mahdollinen lisäkauppahinta on enintään 1,5 miljoonaa euroa. Hankinta rahoitettiin 13 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettiin käteisellä lukuun ottamatta 0,7 miljoonan euron osuutta, joka maksetaan Incapin osakkeina.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yritysostossa hankittujen AWS Electronics Groupin Iso-Britannian ja Slovakian yksiköiden liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja integrointi on jatkunut suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja yrityskaupasta

Suoritettu vastike koostuu käteisvaroina maksetusta 6,7 miljoonan euron vastikkeesta, osakkeina maksettavasta osuudesta sekä arvioidusta 0,6 miljoonan euron lisäkauppahinnasta. Hankinnan yhteydessä Incap maksoi AWS Electronics Groupin puolesta velkoja ja warrantin.

AWS Electronics Groupin tuoma liikevaihto 23.1.–30.6.2020 oli 18,6 miljoonaa euroa ja voitto 0,2 miljoonaa euroa. Hankintahetkeä edeltävä, konsolidoimaton liikevaihto 1.1.–22.1.2020 oli 2,6 miljoonaa euroa ja tappio olisi ollut 0,4 miljoonaa euroa huomioiden hankinnan yhteydessä kirjattujen erien suunnitelman mukaiset poistot kyseiselle ajanjaksolle. Henkilöstön määrä oli hankitussa yhtiössä 30.6.2019 päättyneen tilikauden lopussa 436.

Kauppahinta on kohdistettu yksilöityihin nettovaroihin, jotka sisältävät asiakassuhteita, tilauskannan ja arvion vaihto-omaisuuden tasearvoon sisältymättömästä työn osuudesta perustuen AWS Electronics Groupin yleiseen käyttökatteeseen. Hankitut asiakassuhteet poistetaan 12 vuodessa, tilauskanta 12 kuukaudessa ja vaihto-omaisuus 6 kuukaudessa. Alustavan hankintalaskeman mukainen jäljelle jäävä jäännösarvo 6,6 miljoonaa euroa on kirjattu liikearvoksi. Liikearvo johtuu synergioista, joita odotetaan saavutettavan muun muassa materiaaliosto- ja ristiinmyyntimahdollisuuksien muodossa. Yhdenkään liikearvoon kirjatun erän ei odoteta olevan verotuksessa vähennyskelpoinen. Määritettäessä hankittuja varoja ja velkoja on huomioitu IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimukset, joiden hankintahetkellä jäljellä olevat diskontatut vuokranmaksut on kirjattu korollisiin velkoihin ja vastaava omaisuuserä käyttöoikeusomaisuuseräksi.

AWS Electronics Groupin taloudellinen raportointi perustuu Ison-Britannian ja Irlannin raportointistandardiin “The Financial Reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland” (FRS 102). Yrityskaupan yhteydessä tehdyn arvion perusteella sovelletun laskentastandardin ja IFRS-standardien välillä ei ole vuokrasopimusten käsittelyn lisäksi sellaisia eroja, jotka aiheuttaisivat merkittäviä eroja esitettyihin taloudellisiin tietoihin.

Hankinnan varat ja velat käypään arvoon arvostettuna hankintapäivänä, alustava hankintalaskelma:

(1 000 EUR) Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 174 Käyttöoikeusomaisuus 1 439 Muut aineettomat hyödykkeet: asiakassuhteet 5 214 Muut aineettomat hyödykkeet: tilauskanta 581 Muut aineettomat hyödykkeet: muut 71 Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 479 Lyhtyaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7 607 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 809 Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 416 Varat yhteensä 23 895 Velat Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset korolliset velat 1 330 Pitkäaikaiset korolliset velat, konserni 6 110 Laskennallinen verovelka 1 131 Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 572 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 10 672 Lyhytaikaiset korolliset velat 3 166 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 838 Velat yhteensä 22 410 Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 1 485 Liikearvo 6 617 Hankittu nettovarallisuus 8 102

