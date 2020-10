Atos renforce ses capacités et son leadership en cybersécurité

Paris, le 13 octobre 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de digital.security, une filiale du groupe Econocom et un acteur indépendant de premier plan dans le domaine de la cybersécurité en France et au BeLux. Avec cette acquisition, Atos renforce ses services mondiaux de cybersécurité et consolide sa position de leader sur le marché.

Combinés aux capacités opérationnelles et aux technologies d’Atos, les 250 experts et consultants qualifiés de digital.security vont renforcer l’approche de bout-en-bout du groupe Atos, qui accompagnera ses clients à toutes les étapes de leur parcours numérique, et continuera à promouvoir la résilience et la protection de la vie privée dès la conception (« by design »).

Atos bénéficiera également d'un atout essentiel dans la lutte contre les menaces et les vulnérabilités de l'IoT grâce au CERT-DS développé par digital.security, le premier CERT™ (Computer Emergency Response Team) européen doté d’un laboratoire pour tester la sécurité des dispositifs IoT – notamment grâce à des capacités de rétro-ingénierie matérielle et logicielle, de désassemblage ou de décodage des signaux de radiofréquence.

Wolfgang Schwab, Analyste principal pour la recherche en cybersécurité chez teknowlogy, déclare : « Cette acquisition est d'un intérêt mutuel. digital.security va gagner en envergure au niveau mondial et bénéficier de l'expertise d'Atos et de ses classements de leader des MSS. Atos renforce ses équipes cybersécurité avec des capacités de conseil accrues et de nouveaux experts en IoT - consolidant ainsi son approche de bout-en-bout pour ses clients dans tous les secteurs, et affirmant sa position de leader des services de cybersécurité en France et en Europe. Atos développe également une vision élargie de la protection des données, de la gouvernance des identités et de la gestion des cyber menaces qui s'étend à l'IT, l’OT et l'IoT. »

Pierre Barnabé, Senior Executive Vice-President, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos, précise : « En accueillant les consultants expérimentés et certifiés de digital.security au sein des équipes d'Atos, nous consolidons notre position d'acteur-clé de la cybersécurité en France, en Europe et dans le monde. Notre arsenal de protection contre les menaces et vulnérabilités de l’IoT est plus que jamais à la pointe du marché. Nous nous réjouissons de travailler ensemble et de profiter des synergies pour accompagner nos clients. »

« Atos et digital.security partagent une ambition commune en matière de sécurité, et nous sommes ravis d’intégrer officiellement le groupe Atos. Ensemble, notre objectif est de poursuivre notre développement avec ce changement d'échelle et de renforcer notre position de champion de la cybersécurité au profit de nos clients et de nos employés. » ajoute Jean-Claude Tapia, Président de digital.security.

Rencontrez les experts Atos et digital.security aux Assises de la Sécurité à Monaco du 14 au 17 octobre 2020.

