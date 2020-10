MONTRÉAL, 14 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pourvoyeur innovant de solution silicium Resources HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ; FWB: UGE; Autre OTC: URAGF) est heureuse d’annoncer que le Réacteur de Silicium (Si) Nano PUREVAPTM (« RSiN ») actuellement en développement par sa filiale en propriété exclusive, HPQ Nano poudres de Silicium inc. (« HPQ NANO ») avec PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR) intégrera la fonctionnalité additionnelle suivante:



Enrobage carbone des nanopoudres sphériques de silicium et des nanofils lors de leur fabrication.



ENROBAGE CARBONE DE NANOPOUDRES ET NANOFILS DE SILICIUM EN UNE SEULE ÉTAPE, UNE CAPACITÉ QUI CHANGE LA DONNE?

La notion de l’enrobage du silicium a été validée le jour de la batterie Tesla lorsque :

« Musk a dit et également ajouté qu’il s’attaquerait à l’un des principaux inconvénients de l’utilisation du silicium à l’intérieur des anodes en enrobant le silicium dans un enrobage en polymère élastique et en tenant le silicium ensemble avec des liants élastiques. »1

Présentement, les technologies d’enrobage avancé, comme l’enrobage par disposition atomique au laser (ALD), exigent :

Une étape de fabrication autonome supplémentaire dédiée à l’enrobage des matériaux;

Des dépenses d’investissement en Capital pour l’équipement dédié au processus;

Une manipulation supplémentaire des matériaux (avec augmentations des risques de contaminations et l’émergence de nouveaux coûts opérationnels).



Combiner le processus d’enrobage carbone dans le même cycle opérationnel que celui qui produit les nanomatériaux de silicium, la transformation à faible coût d’un silicium produit par procédé métallurgique en nanopoudres sphériques ou en nanofils de silicium, pourrait changer la donne pour l’industrie.

LE POTENTIEL DE SILICIUM EN TANT QUE MATÉRIEL D’ANODE POUR BATTERIE SE GÉNÉRALISE

La présentation de Tesla lors du dernier jour du forum de la batterie a confirmé que le Silicium est l’avenir des anodes de batterie. Tesla « ... s’attaque donc à l’élimination du graphite des anodes ... » 2, et cela souligne la nécessité des solutions silicium innovantes sur lesquelles HPQ se concentre, car les anodes uniquement basées sur le silicium ne sont pas encore techniquement réalisables - pour l’instant.

Présentement, le silicium utilisé est mélangé à du graphite et le contenu en silicium est généralement inférieur à 5 wt%, ce qui explique les faibles améliorations des performances des batteries obtenues à ce jour. Le principal obstacle à l’augmentation de la quantité de silicium dans les anodes de batteries Li-ion pour obtenir une stabilité en cyclage comparable à celle du graphite est l’atténuation de la forte expansion volumique du silicium lors de sa lithiation3.

Les deux procédés les plus prometteurs pour résoudre ces problèmes, selon la R&D en cours, sont :

Rendre le silicium de taille nanométrique pour éliminer sa fissuration lors de la lithiation; Enrober le silicium afin de gérer son expansion volumique et sa fissuration

C’est pourquoi HPQ NANO attend avec impatience le lancement, prévu pour décembre 2020, du premier réacteur RSiN PUREVAPTM et le passage du projet Silicium Nano à l’étape de validation, afin de résoudre ces problématiques.

« La décision d’ajouter cette capacité supplémentaire démontre le leadership de HPQ NANO dans cet espace et reflète le niveau de développement précoce de la technologie des anodes à base de silicium. HPQ continue d’élargir l’attractivité de notre gamme de produits pour les participants des industries de stockage d’énergie renouvelable et pour les fabricants de véhicules électriques qui continuent de rechercher des moyens avec un bon rapport coût/efficacité afin d’augmenter le contenu en silicium de leurs batteries. Notre conviction que le RSiN PUREVAPTM de HPQ NANO représente une opportunité commerciale de plusieurs milliards de dollars pour HPQ et PyroGenesis n’a jamais été aussi forte. Avoir la vision d’ajouter cette capacité supplémentaire au processus est un autre exemple de la valeur de notre relation unique avec PyroGenesis, une compagnie qui possède une longue expérience dans le développement de projets de haute technologie allant de leur conceptualisation jusqu'à leur commercialisation mondiale », a déclaré M. Bernard Tourillon, Président Directeur Général de Resources HPQ-Silicium inc. « Le potentiel du silicium à combler les besoins croissants en stockage d’énergies est indéniable, il génère des investissements très importants et attire l’intérêt d’un vaste éventail d’industriels. Nous sommes confiants de devenir l’une des premières sociétés à pouvoir commercialiser ce processus évolutif et à faible coût qui peut enrober, dans du carbone, nos nanopoudres sphériques et nos nanofils de Silicium. Un processus très recherché par les fabricants de batteries et les fabricants de véhicules électriques. »

À propos du silicium

Le silicium (Si), aussi appelé silicium métal, est un élément stratégique de premier plan essentiel à la Révolution vers les Énergies Renouvelables (« RÉR ») et la décarbonisation de l’économie présentement en cours. Le silicium (Si) n’existe pas dans la nature, il doit être extrait du quartz (SiO 2 ) dans ce qui a historiquement toujours été un procédé coûteux et énergivore.

À Propos de HPQ Silicium

Ressources HPQ Silicium Inc. ( TSX-V: HPQ ) est un producteur Québécois de solutions innovantes à base de Silicium (Si) qui est en train de développer un portefeuille unique de produits silicium (Si) à haute valeur ajoutée, essentielle au RER et la décarbonisation de l’économie.

Avec PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR), une compagnie de haute technologie, leader dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés au plasma, HPQ développe :

Le « Réacteur de Réduction du Quartz » (« RRQ ») PUREVAP ™ , un processus novateur (brevet en demande), qui permettra la transformation de quartz (SiO 2 ) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son emprunte carbone, éléments qui populariseront son potentiel pour les énergies renouvelables;



-- HPQ cherche à devenir le producteur aux coûts les plus faibles (Capex et Opex) de silicium (Si) et de silicium de haute pureté (3N – 4N Si);

, un processus novateur (brevet en demande), qui permettra la transformation de quartz (SiO ) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son emprunte carbone, éléments qui populariseront son potentiel pour les énergies renouvelables; -- HPQ cherche à devenir le producteur aux coûts les plus faibles (Capex et Opex) de silicium (Si) et de silicium de haute pureté (3N – 4N Si); Par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, HPQ Nano poudres de Silicium inc. (« HPQ NANO »), le Réacteur de Silicium (Si) Nano (« RSiN ») PUREVAPTM, un nouveau procédé exclusif qui permettra de transformer du silicium (Si) de différents niveaux de pureté en nanopoudres de Si sphérique et en nanofils de Si ;



-- HPQ cherche à devenir le fabricant aux coûts les plus faibles de nanopoudres sphériques de Si et des composites à base de Si recherché par tous les fabricants de batteries Li-ion de nouvelle génération;



-- Durant les prochains mois, des échantillons de nanopoudres sphériques et des composites à base de silicium (Si) demandé par des participants de l'industrie et des centres de recherche seront produits avec le NRSi PUREVAPT;



HPQ travaille aussi avec la société française Apollon Solar pour :

Utiliser leur savoir-faire breveté pour développer une capacité de fabrication industrielle de plaquettes de silicium (Si) poreux et de poudres de silicium (Si) poreux ;



-- La collaboration devrait permettre à HPQ de devenir le manufacturier aux coûts les plus faibles de plaquettes de silicium (Si) poreux et de poudres de silicium (Si) poreux nécessaires pour les batteries Li-ion ;



-- Développer le potentiel hydrogène des nanopoudres de Silicium pour la fabrication d’hydrogène avec le système Gennao H2TM.



-- Commercialiser, de façon exclusive au Canada, et non exclusive aux États-Unis le système Gennao H2TM et les poudres chimiques requises pour la production d’Hydrogène (« H 2 ») par Hydrolyse.

Contact :

Bernard J. Tourillon, Président du CA et PDG Tel (514) 907-1011

Patrick Levasseur, Vice-Président et COO Tel: (514) 262-9239

http://www.hpqsilicon.com Email: Info@hpqsilicon.com





