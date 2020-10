October 15, 2020 07:45 ET

Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag 25 november

Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag den 25 november 2020 då Arcomas nya VD, Sanna Rydberg berättar om bolaget samt deltar på intervju.

Presentationen livestreamas på Erik Pensers YouTubekanal, Penser Play: https://m.youtube.com/channel/UCLmAEBHTXLIXnuyVQ2TRHeQ .

Inspelad presentation och intervju kommer även läggas upp på Erik Penser banks digitala kanaler.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se

