Lyon, le 15 octobre 2020 – Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'IA, renforce son partenariat avec le groupe international Paragon Customer Communications, expert dans la transformation digitale des processus métiers clés et des interactions clients / fournisseurs. Une relation de confiance de 10 ans renouvelée qui permet à Paragon d’élargir son offre de services en commercialisant les solutions Cloud d’Esker de digitalisation des factures clients et fournisseurs. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion et de croissance d’Esker.

10 ans après avoir conclu un premier partenariat technologique pour le développement de la solution Simplissimo courrier égrené basée sur la solution cloud « service de gestion de courriers à la demande » d’Esker, Paragon Customer Communications devient revendeur et intégrateur de l’ensemble des solutions de digitalisation des factures clients et fournisseurs d’Esker. En ajoutant la brique technologique de digitalisation des factures, Paragon Customer Communications renforce son offre de services avec des solutions complémentaires pour offrir toujours plus de valeurs à ses clients désireux d’externaliser, de transformer et d’automatiser leurs processus métiers clés.

Après avoir été formées par Esker, les équipes commerciales et techniques Paragon commercialisent et implémentent en totale autonomie les solutions Simplissimo Factures clients et Simplissimo Factures fournisseurs auprès de leurs clients.

"Notre partenariat avec Esker a démarré en 2009 : la qualité de ses solutions et l’expertise de ses équipes nous avaient séduit. Aujourd’hui, nous partageons toujours les mêmes valeurs : agilité – fiabilité – intégrité ainsi que les mêmes modes de fonctionnement. Grâce aux solutions Esker nous passons un cap supplémentaire en apportant encore plus de valeur ajoutée à nos clients. C’est pourquoi nous avons choisi de renforcer notre partenariat et notre offre de services. La prochaine étape : un élargissement à l’international en ajoutant ces fonctionnalités pour les entités BeNeLux, Angleterre et Allemagne.” Sylvain Daoust, Chief Technology Officer (CTO), Paragon "Esker et Paragon partagent de nombreux points communs, culture d’entreprise, dimension internationale, typologie de clients, complémentarités stratégiques et de produits. Cette nouvelle étape confirme la pérennité de notre partenariat et la complémentarité de nos compétences. Il nous permet d’être toujours plus présent sur nos marchés, que ce soit en France ou à l'international." Thomas Honegger, Country Manager, Esker



Les clients de Paragon Customer Communications pourront découvrir ce nouveau partenariat lors d’une webconférence animée le 19 Novembre prochain et qui sera l'occasion de présenter la solution Simplissimo de dématérialisation des factures clients.

À propos de Groupe Paragon

Le Groupe PARAGON se place parmi les leaders européens de la gestion des communications clients, des processus métiers, comme des services et produits d’identification. Le Groupe PARAGON associe expérience multigénérationnelle et technologies de pointe pour des échanges toujours plus interactifs et valorisants entre les entreprises et leurs clients.

PARAGON Customer Communications accompagne ses clients dans leurs projets de transformation autour de trois axes majeurs : marketing & engagement client, processus métiers & transactionnels et expérience client digitale. Chaque solution accompagne la transformation et l’amélioration de la relation client et de la performance métier.

Pour plus d'informations sur le Groupe Paragon, visitez www.paragon-cc.fr

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.





