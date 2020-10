MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace, un fournisseur intégré à croissance rapide de services d'aéronefs sans pilote et de drones, a conclu un accord pour acquérir 100% d'Altohelix Corporation et RPAS Centre of Markham Ontario.



Fondé en 2016, Altohelix est un cabinet de conseil spécialisé pour les clients de drones d'entreprise. Les services comprennent la mise en place des opérations, la formation, la vente d'équipements et l'élaboration de procédures opérationnelles standard et de manuels d'exploitation de l'entreprise. De plus, Altohelix fournit une surveillance et un soutien continus, y compris la gestion de la sécurité grâce à un système de gestion de la sécurité structuré. Les principaux clinets sont principalement dans les secteurs de la première intervention, de l'exploration, des mines et de l'énergie.

Le Centre RPAS a été séparé d'Altohelix en 2019 pour se concentrer sur les besoins du client consommateur. Les services comprennent une formation au vol en ligne, en classe et pratique ainsi que la série Masterclass de programmes avancés tels que Pix4D et d'autres applications critiques de l'industrie. De plus, Volatus ajoute environ 60 évaluateurs de vol RPAS qualifiés de Transports Canada à travers le pays, dont plus de la moitié sont des pilotes de ligne commerciaux ayant une formation de pilote officielle.

«L’ajout de ces deux grandes entreprises est une étape majeure pour Volatus alors que nous continuons d’accroître les capacités de notre groupe et d’ajouter une présence substantielle dans la plus grande ville du Canada», a déclaré Rob Walker, vice-président du développement commercial de Volatus. «Leurs services d'entreprise, leurs produits de formation professionnelle et leur positionnement stratégique nous permettent d'accélérer l'expansion de nos services dans tous les aspects du marché des drones».

Russell Byun, président d'Altohelix et du RPAS Center, a ajouté: «rejoindre Volatus fournit les ressources nécessaires pour maximiser notre croissance et réaliser pleinement le potentiel de ce que mon groupe s'est engagé à accomplir. La combinaison de nos programmes avec leurs programmes DJI Enterprise et UTC Training Academy est une solution gagnant-gagnant pour nous tous et, surtout, une victoire pour nos clients».

À propos de Volatus Aerospace: Volatus Aerospace est une société de services de drones à intégration verticale dédiée à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques. Les activités comprennent la fabrication, la distribution, la vente, le service et la formation de conception d'UAV. En plus de ses propres drones à longue portée et à haute endurance, Volatus a uni ses forces avec le leader mondial des drones DJI dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique.

