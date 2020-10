DELSON, Québec, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (La « Société ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la nomination de M. Douglas Goodfellow au poste de président du conseil d’administration, succédant à M. Claude Garcia qui occupait ce rôle depuis 2012. M. Garcia va continuer à siéger au conseil d’administration et conservera son poste de président du comité de rémunération. Aussi, M. Alain Côté, assumera le nouveau rôle d’administrateur principal.



« Ce fut un honneur de servir à titre de président du conseil au cours des huit dernières années, mais le temps est venu pour moi de ralentir mes activités d’affaires. Douglas a une connaissance de longue date de l’entreprise et son industrie et ses perspectives seront d’un grand apport pour le conseil d’administration et la Société. Alain est un ancien associé en audit chez Deloitte et siège sur le conseil d’administration d’autres sociétés. Il sera bien servi par son expérience dans la prise en charge de ses nouvelles responsabilités auprès de la Société », a souligné M. Claude Gardia.

« C’est un privilège d’être nommé par le conseil à titre de nouveau président. J’ai hâte de prendre en charge mes nouvelles responsabilités à titre de président du conseil et j’ai l’intention de m’assurer que nous poursuivons notre stratégie responsable et conservatrice visant à se concentrer sur les gammes de produits à valeur ajoutée, aux contrôles des dépenses et à la conservation d’un niveau d’inventaire optimal pour s’adapter au contexte inédit d’une année qui est remplie de défis et d’embûches. Au nom du conseil, de l’équipe de direction et de tous les employés, je tiens à remercier Claude pour son accompagnement, son expertise, son dévouement et son soutien au cours des huit dernières années », a indiqué Douglas Goodfellow.

Vu ses nouvelles responsabilités, M. Douglas Goodfellow laissera son poste de secrétaire de la Société qui sera pris en charge par M. Charles Brisebois, Chef des finances.

Ces changements au conseil d’administration et à la direction prennent effet immédiatement.

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).