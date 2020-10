Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 516 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 241 tuhat eurot. Kvartali tulemused on paranenud 725 tuhande euro võrra aastate võrdluses seoses Baltika Grupi tugeva fookusega püsikulude vähendamiseks, mille tulemusena vähenesid turustus- ja üldhalduskulud 2 243 tuhande euro võrra.

Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 5 658 tuhat eurot, vähenedes 42% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes kolmandas kvartalis 41% ja e-poe müük 23%. Peamine põhjus müükide languses on strateegiline otsus lõpetada brändide Mosaic ja Bastion tegevus. Suurima brändi Montoni jaemüügitulu vähenes samal perioodil 7%. Äriklientide müük langes 84%, mis on seotud strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali brutokasum oli 2 884 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 36% ehk 1 600 tuhande euro võrra (3 kv 2019: 4 484 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 51,0%, mis on 5,1 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta kolmanda kvartali marginaalist (3 kv 2019: 45,9%). Brutokasumi vähenemine on tingitud müügitulu vähenemisest. Brutomarginaali kasv on tingitud sellest et Baltika Grupp müüs suuremas proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindluses tooteid.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid kolmandas kvartalis 3 088 tuhat eurot, vähenedes 42% ehk 2 243 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle 60% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Need ei vähenenud mitte ainult seoses poodide vähenemisega vaid ka kuludest poe kohta ja turu kontori ja tugiteenuste kuludest. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist, mille tulemusena on peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenenud 829 tuhande euro võrra. Kooskõlas restruktureerimisplaaniga on Baltika Grupi peakontori töötajate arv kvartaliga vähenenud 19 inimese võrra.

Brutokasum 9 kuu 2020 kokkuvõttes oli 7 454 tuhat eurot, eelmise aasta sama perioodi summa oli 14 665 (vähenemine 49%) ja suurim vähenemine oli teises kvartalis kui enamus poed olid osa perioodist suletud seoses COVID-19 pandeemiaga. Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid 9 kuu kokkuvõttes 11,604 tuhat eurot, vähenedes 31% ehk 5 267 tuhat eurot, millest 45% tuli teisest kvartalist kui enamus poed olid mingi perioodi suletud seoses COVID-19 levikuga ja 43% tuli kolmandast kvartalist, kus see on restruktureerimisplaani tulemus. Muu äritulu oli kolmes kvartalis kokku summas 5 760 tuhat eurot, mis on peamiselt seotud 4 585 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramisega. Koos finantskuludega summas 635 tuhat eurot on 9 kuu puhaskasum summas 975 tuhat eurot (eelmise aasta sama perioodi võrreldav summa oli 3 300 tuhat eurot).

Seisuga 30 september 2020 on Baltika Grupp seoses KJK Fund Sicav-SIF’ilt, läbi oma valdusettevõtte, saadud laenule summas 2 550 tuhat eurot ja kõikidele kulu kokkuhoidudele, saavutanud finantsilise stabiilsuse 1 085 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutamata panga arvelduskrediiti (3 000 tuhat eurose limiidiga), mis lubab planeerida ja liikuda edasi strateegilise muutusega. Alates 2021. aasta teisest poolaastast jätkab Baltika üksnes ühe naisterõivaste brändiga. Uuendamaks brändi ning ehitamaks üles täiesti uut poekontseptsiooni, on Baltika alustanud koostööd rahvusvahelise agentuuriga. Uuest kontseptsioonist lähtuvat esimest kauplust testitakse 2021. aasta teisel poolaastal Tallinnas.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

30.09.2020 31.12.2019 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 1 085 264 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 180 621 Varud 5 355 7 644 Müügiootel põhivara 0 28 Käibevara kokku 6 620 8 557 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 281 281 Muu pikaajaline vara 264 222 Materiaalne põhivara 1 291 1 683 Vara kasutusõigus 10 391 16 040 Immateriaalne põhivara 548 536 Põhivara kokku 12 775 18 762 VARA KOKKU 19 395 27 319 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 148 1 731 Rendikohustis 3 371 5 383 Võlad hankijatele ja muud kohustused 3 383 4 118 Lühiajalised kohustused kokku 6 902 11 232 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 4 052 488 Rendikohustis 7 488 12 396 Pikaajalised kohustused kokku 11 540 12 884 KOHUSTUSED KOKKU 18 442 26 116 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 820 4 045 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 250 -341 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 975 -5 909 OMAKAPITAL KOKKU 953 3 203 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 19 395 27 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

3 kv 2020 3 kv 2019 9k 2020 9k 2019 Müügitulu 5 658 9 758 15 502 29 491 Müüdud kaupade kulu -2 774 -5 274 -8 048 -14 826 Brutokasum 2 884 4 484 7 454 14 665 Turustuskulud -2 653 -4 788 -9 659 -14 843 Üldhalduskulud - 435 -543 -1 945 -2 028 Muud äritulud (-kulud) -118 -73 5 760 -24 Ärikasum (-kahjum) -322 -920 1 610 -2 230 Finantskulud -194 -321 -635 -1 070 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -516 -1 241 975 -3 300 Tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -516 -1 241 975 -3 300 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -516 -1 241 975 -3 300 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0.01 -0,04 0,02 -0,11 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,04 0,02 -0,11









Flavio Perini

Juhatuseliige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

