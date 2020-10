Incap Oyj Sisäpiiritieto 16.10.2020 klo 14.05 (EEST)





Incap valmistelee arviolta 10,9 miljoonan euron merkintäetuoikeusantia

Incap Oyj (”Yhtiö”) valmistelee merkintäetuoikeusantia, jonka kokonaismäärä olisi arviolta 10,9 miljoonaa euroa. UB Securities Oy toimisi merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä.

”Incap on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti, ja yhtiömme kasvua tukevat elektroniikan lisääntynyt hyödyntäminen ja globaalit ulkoistamisen trendit. Vahvan kannattavuutemme taustalta löytyvät ainutlaatuinen yrittäjähenkinen kulttuurimme sekä tehokas toimintamallimme.

Tämän vuoden tammikuussa toteutuneen AWS Electronics Groupin hankinnan myötä arvioimme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja odotamme liikevoittomme pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla. COVID-19 -pandemiasta huolimatta elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä ja markkinoiden aktiivisuus on säilynyt hyvänä.

Toimialamme on hyvin hajanainen, ja näemme siinä runsaasti kasvu- ja konsolidointimahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Haluamme olla aktiivinen toimija ja vauhdittaa toimialamme konsolidaatiota kustannustehokkuutemme ja pitkän aikavälin kannattavuutemme säilyttäen. Suunnitellulla merkintäetuoikeusannilla valmistaudumme konsolidaation toteuttamiseen ja kansainväliseen kasvuun,” sanoo Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja.

Merkintäetuoikeusannissa kukin Yhtiön osakkeenomistaja saisi yhden merkintäoikeuden kutakin omistamaansa kolmea Yhtiön osaketta kohden, ja kukin merkintäoikeus oikeuttaisi merkitsemään yhden uuden Yhtiön osakkeen 7,50 euron merkintähintaan.

Valmisteltavan merkintäetuoikeusannin tarkoituksena olisi vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, tasetta ja rahoitusasemaa ja täten luoda edellytykset Yhtiön strategian mukaiselle kasvulle sekä liiketoiminnan kehittämiselle. Merkintäetuoikeusannilla kerättävät varat voitaisiin käyttää Yhtiön lainojen takaisinmaksuun, mahdollisiin tuleviin yritysostoihin ja yleisiin yhtiöoikeudellisiin tarkoituksiin.

Merkintäetuoikeusannin yksityiskohtaiset ehdot julkistetaan 23.10.2020 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, mikäli kokous päättää osakeantivaltuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja mikäli hallitus päättää käyttää valtuutustaan.





INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.



