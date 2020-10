La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) est le seul événement au Canada qui vise exclusivement à rassembler les passionnés de la gestion agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des affaires. Le thème de cette année, La prospérité avec un but, se rapporte à l’adoption d’une approche proactive pour la gestion d’une entreprise agricole; il s’agit d’acquérir la confiance et les capacités sous-jacentes nécessaires pour surmonter toutes les difficultés et tirer parti de toutes les possibilités, le tout afin de voir au succès continu de la ferme.

La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) est le seul événement au Canada qui vise exclusivement à rassembler les passionnés de la gestion agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des affaires. Le thème de cette année, La prospérité avec un but, se rapporte à l’adoption d’une approche proactive pour la gestion d’une entreprise agricole; il s’agit d’acquérir la confiance et les capacités sous-jacentes nécessaires pour surmonter toutes les difficultés et tirer parti de toutes les possibilités, le tout afin de voir au succès continu de la ferme.

OTTAWA, 19 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) est le seul événement au Canada qui vise exclusivement à rassembler les passionnés de la gestion agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des affaires. Le thème de cette année, La prospérité avec un but, se rapporte à l’adoption d’une approche proactive pour la gestion d’une entreprise agricole; il s’agit d’acquérir la confiance et les capacités sous-jacentes nécessaires pour surmonter toutes les difficultés et tirer parti de toutes les possibilités, le tout afin de voir au succès continu de la ferme.



En effet, puisque la pandémie de COVID-19 demeure une source d’incertitude pour l’ensemble de la planète, Gestion agricole du Canada (GAC) a décidé de tenir la conférence en ligne afin de protéger les participants, les conférenciers et les commanditaires. GAC offrira le même contenu de qualité et des activités d’apprentissage interactives et vous pourrez en profiter de n’importe où – votre maison, votre bureau, votre champ, votre bateau, votre grange ou votre serre!

« En utilisant une plateforme à la fine pointe de la technologie, Gestion agricole du Canada créera la même expérience d’apprentissage que celle qui était offerte lors de la conférence en personne, mais d’une manière nouvelle » [traduction], soutient Denise Rollin, la coordinatrice de la conférence.

Les participants pourront se déplacer virtuellement dans l’espace, comme lorsque l’événement se déroule en personne; ils pourront assister aux présentations de différents conférenciers, faire le plein d’information, participer à des mini-défis pour gagner des prix et faire le tour du hall d’exposition pour discuter directement avec les exposants et en savoir davantage sur les programmes, les ressources et les services offerts aux agriculteurs afin de les aider à réussir.

Ce que tous préfèrent lors d’une conférence, c’est le réseautage. Ainsi, le salon de réseautage virtuel sera ouvert en tout temps et, chaque jour, certaines périodes seront consacrées à « L’heure du houblon » ou encore à la célébration de l’excellence ou au réseautage à l’échelle du Canada.

« Pour la première fois, la participation à la Conférence sur l’excellence en agriculture sera gratuite », annonce Mme Rollin. « Dans le cadre de cette expérience d’apprentissage virtuelle, nous avons innové cette année en créant AgExtras, des séances d’apprentissage approfondies. Pour 150 $ seulement, les participants pourront profiter de discussions de suivi en petit groupe avec les conférenciers afin de tirer le meilleur parti possible de leur expertise. » [Traduction]

Voici les conférenciers de l’AgEx 2020 et ce qu’ils aborderont :

Heather Watson, Gestion agricole du Canada – Prosperity with Purpose: Navigating the Path (La prospérité avec un but : tracer sa route)

Colleen Stewart, Perfect Pitch – Storytelling for Uncertain Times (Raconter une histoire en temps incertains)

Rob Napier, Napier AgriFutures (Australie) – Are your Farm Business Management Skills Ready for a post-COVID Era? (Vos compétences en gestion d’entreprise agricole sont-elles prêtes pour une ère post-COVID-19?)

Tyler Fewings, producteur; Scott Dickson, MNP; Terry Aberhart, Aberhart Ag Solution – Filling the Management Gap Through Mentorship and Peer Advisors (Combler les lacunes de gestion à l’aide du mentorat et des conseils de pairs)

BDO –New Benchmarks for Canadian Agriculture: How Do You Measure Up? (Nouveaux repères de l’agriculture au Canada : Êtes-vous à la hauteur?)

Kelly Dobson, LeaderShift - Fostering your Leadership Effectiveness (Accroître l’efficacité de votre leadership)

Sterling Hilton, HiltonVentures et Origin Malting and Brewing; Anne Wasko, Cattle Trends – Getting the Most Value out of Your Farm: Opportunities for Grain, Beef and Horticulture (Tirez le meilleur parti de votre ferme – Occasions pour le grain, la viande bovine et l’horticulture)

Canada’s Ag Trade Future (L’avenir du commerce agricole au Canada)

An Evening of Excellence – Celebrating our Industry Leaders (Une soirée d’excellence – Célébrons les chefs de file de notre industrie)



L’AgEx est uniquement possible grâce à nos généreux commanditaires.

Pour consulter le programme complet et vous inscrire à l’AgEx 2020, visitez le site www. AgExcellenceConference.ca (en anglais seulement).

*Veuillez noter que le contenu de la conférence sera disponible en anglais seulement.

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, de ressources et d’outils spécialisés en gestion d’entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès. Gestion agricole du Canada peut réaliser ses activités et programmes grâce au soutien de généreux commanditaires et partenaires, notamment le gouvernement, le secteur privé, le secteur sans but lucratif et le milieu universitaire.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d878e5cb-ad9d-49b9-a3ef-3d9d576322b7/fr

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Denise Rollin Gestionnaire des projets Gestion agricole du Canada