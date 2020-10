AGF A/S

Aarhus, den 21. oktober 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 9 /2020

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 oplyser AGF A/S at have modtaget

følgende meddelelse om erhvervelse af AGF A/S-aktier:

Navn: Nørkjær Larsen Holding ApS

Årsag: Nørkjær Larsen Holding ApS ejes af Kim Larsen, der er bestyrelsesmedlem i AGF A/S

Udsteder: AGF A/S

Fondskode: DK0010263722

Betegnelse: B-aktier

Transaktion: Køb

Handelsdato: Afsluttet pr. 20.10.2020

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Antal: 437.986 stk.

Kursværdi: 309.218,12 DKK

Med venlig hilsen

AGF A/S

Dan Holt Jessen

Økonomidirektør

